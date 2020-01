Na Městském plese v Brumově-Bylnici vystoupí jako host Milan Peroutka

KDY: 17. ledna od 20 hodin

KDE: kulturní dům Družba v Brumově-Bylnici

ZA KOLIK: vstupné 150 Kč

Přijďte si užít 17. Městský ples v Brumově-Bylnici. K tanci a poslechu hraje dechová hudba Brumovjanka a Klasik Band. Těšit se můžete také na taneční skupinu Anifé. Host: Milan Peroutka. Chybět nebude bohaté občerstvení, míchané nápoje, široký výběr vín, soutěž o ceny.

3. reprezentační ples Baltaci ve Zlíně

KDY: 18. ledna od 19 hodin

KDE: Hotel Baltaci Atrium ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné 999 Kč





V sobotu 18. 1. 2020 se už potřetí Hotel Baltaci Atrium ve Zlíně rozzáří při příležitosti 3. Reprezentačního plesu Baltaci. Krásným a bohatým kulturním programem vás provedou moderátoři Blanka Kovandová a Josef Kvasnička. Těšit se můžete na orchestr Coppelia se sólisty, taneční skupinu Fortuna, hudební skupinu Showband Pavla Březiny, cimbálovou muziku Linda a pianistu Marka Obdržálka. Jako hlavní host večera vystoupí Standa Hložek.

V ceně vstupenky je zahrnuta tříchodová servírovaná večeře, láhev vína pro dvě osoby a občerstvení během celého večera. Vstupenky zakoupíte na recepci hotelu Baltaci Atrium (Lešetín II/651) tel. 605 000 200, e-mail booking@baltaci.cz. Cena vstupenky 999 Kč.

8. reprezentační ples Dance Studia Starlight

KDY: 18. ledna od 18 hodin

KDE: Kongresové centrum Zlín

ZA KOLIK: vstupné 500 Kč





Dance Studio Starlight vás srdečně zve na 8. reprezentační ples. V průběhu večera se můžete těšit na jedinečná vystoupení, večerní menu, tombolu, foto koutek, soutěž absolventů tanečních hodin po mládež a už dobře známou a oblíbenou kapelu Quatro. Večerem budou tradičně provázet Iva Janálová a David Voráč.

PROGRAM:

18:30 hodin: slavnostní zahájení

taneční série, soutěž absolventů, vystoupení formací, sólové ukázky, vyhlášení ceny roku

ateliérové fotografování profesionálním fotografem

Vstup pouze ve formálním oblečení.

Dětský karneval

KDY: 19. ledna od 15 hodin

KDE: Dům kultury Vizovice

ZA KOLIK: vstupné 30 Kč



Dům dětí a mládeže Zvonek Vizovice zve 19. 1. 2020 v 15 hodin na dětský karneval. Těšit se můžete na karnevalové překvapení či slosovatelné vstupné do tomboly.

21. Městský ples v Otrokovicích

KDY: 18. ledna od 19.30 hodin

KDE: Otrokovická Beseda

ZA KOLIK: vstupné 350 Kč, 300 Kč



Město Otrokovice ve spolupráci s Otrokovickou BESEDOU pořádá 21. MĚSTSKÝ PLES. Moderuje a baví PETR RYCHLÝ. Standardní i latinskoamerické tance předvedou sourozenci Tomáš, Martin a Petr Novákovi (10, 13, 16 let) se svými partnerkami Kristin Slámovou, Natálií Vališovou a Nelou Koskovou. Hudba ve velkém sále: skupina KOLOREZ, v kinosále Kamil Dyják (do 22 hodin) + diskotéka DALIBORA DĚDKA (od 22.30 hodin.). V Městské kavárně po celý večer cimbálová muzika DENICA, v pianobaru KAMIL DYJÁK (od 22.30 hodin.). Welcome drink, bohatá tombola, losování stolů, zábavný fotokoutek. Součástí vstupenky pro dvě osoby láhev vína.