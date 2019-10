Bezpeněžní bazárek

KDY: 19. října od 14 do 18 hodin

KDE: Zlínský zámek, Soudní 1, Zlín

ZA KOLIK: Vstupné zdarma



Máte doma něco, co už nepotřebujete, nebo byste si naopak něco hezkého pořídili? Tak právě pro vás je tento bazárek. Darujte a nakupujte bez peněz. Můžete přinést oblečení, knihy, hračky, kuchyňské potřeby.

Program:

14:00–18:00 Bezpeněžní prostor (freeshop)

Darujte hezké věci, které sami nevyužijete. Přijďte si vybrat z darovaných věcí (například knihy, oblečení, hračky, kosmetika, věci do domácnosti, trvanlivé potraviny…)

16:00 Film o zodpovědné spotřebě a zákulisí výroby elektroniky ZEMŘÍT PRO DESIGN (2016, USA, 73 minut) - součást projektu Promítej i ty (Jeden svět)

Velká zlínská drakiáda

KDY: 19. října od 14.30 do 18 hodin

KDE: fotbalové hřiště v Jaroslavicích

ZA KOLIK: Vstupné zdarma

Kromě soutěže v pouštění draků bude na místě bohatý program pro rodiny s dětmi a několik kulturních představení. Těšit se můžete na velké soutěžní klání o nejhezčího, nejzajímavějšího a nejvytrvalejšího draka. Draky bude hodnotit odborná porota. Drobné odměny pro každého. Kdo nebude chtít soutěžit, čeká na něj bohatý doprovodný program.

Program: 14:30–15:15 registrace účastníků, 15:15–16:00 pouštění draků + doprovodný program, 16:00–16:15 agility, 16:15–16:30 kytara a zpěv – Helena Hvozdenská, 16:30–16:45 vystoupení Mažoretek Fryšták, 16:45–17:15 divadlo z Truhlice – Truhlík a Truhlička hygiena, 17:15–17:30 kytara a zpěv – Helena Hvozdenská, 17:30–18:00 vyhlášení vítězů. V průběhu programu můžete navštívit informační stánek s výrobou chrastidla. Během celého odpoledne budou připraveny tvořivé dílničky, sportovní disciplíny, taneční podložky a další radovánky i malá překvapení pro celou rodinu.

Sněhurka na ledě

KDY: 20. října od 15 hodin

KDE: Zimní stadion Ludka Čajky

ZA KOLIK: Vstupné podle místa 490 – 990 Kč



Je to jediná show svého druhu v České republice, kterou doprovodí živý orchestr. V roli prince se představí krasobruslař Tomáš Verner, vítěz Mistrovství Evropy 2008 a několikanásobný mistr republiky a roli Sněhurky si zatančí Ivana Buzková, mistryně republiky v krasobruslení z let 2006 a 2007. Sněhurce propůjčí svůj hlas slovenská zpěvačka Dara Rolins a princovi zase český herec a zpěvák David Gránský. V roli vypravěčky uslyšíte známou českou herečku Terezu Kostkovou. Vstupné je podle místa 490 – 990 Kč.

Kino Napajedla promítne Toy Story 4: Příběh hraček

KDY: 20. října od 17 hodin

KDE: Kino Elektra Luhačovice

ZA KOLIK: Vstupné děti do 15 let 100 Kč, ostatní 120 Kč





Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je smyslem jeho života. A tím bylo starat se a chránit jeho dítě, ať už to byl chlapeček Andy nebo holčička Bonnie. Když však Bonnie přinese do svého pokojíku novou hračku, které říká „Vidlík“, otevře se Woodymu a jeho věrným kamarádům docela nový velký svět.

Na Entomologické výstavě si můžete koupit plazy či třeba pavouky

KDY: 19. října 2019 od 9 do 13 hodin

KDE: Otrokovická Beseda

ZA KOLIK: Vstupné 50 Kč, pro děti vstup zdarma



Na programu je výstava, koupě a prodej brouků, motýlů, strašilek, pavouků a plazů z celého světa. Malování hmyzích motivů na obličej. Pestrý program pro celou rodinu. Občerstvení zajištěno.