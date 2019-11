Stetson & Bourbon XIII.

KDY: 2. listopadu od 19 hodin

KDE: Otrokovická Beseda

ZA KOLIK: Vstupné 270 Kč

13. ročník mezinárodního festivalu blues a jižanského rocku STETSON AND BOURBON.

Hlavní hvězdou bude letos domácí superskupina THE ALLMAN COMPANY, která vznikla jako pocta legendární americké jižanské kapele ALLMAN BROTHERS BAND, jejíž padesátiletou veleúspěšnou hudební dráhu vloni uzavřela smrt zakladatele Grega Allmana.

THE ALLMAN COMPANY zahraje ve složení: Jan Holeček (Energit, Blues Amplified): zpěv, Hammond; Pavel Marcel (Skinny Molly, Pumpa): kytara; Jindřich Musil (Blues Amplified, Freeway Jam): kytara; Stanislav Hörner (Sign of 4): baskytara a Dan Hubáček (Marty Hall, John Slim, Steve Harrison): bicí.

Na hlavní scéně dále vystoupí skvělá polská jižanská kapela BLACKBERRY BROTHERS (OBJEV ROKU 2018 dle hlasování prestižního polského magazínu TWOJ BLUES), slavní francouzští bluesmani NICO ZZ BAND a svérázný slezský bluesman PETR „DŽETRO“ RITZKA. Ten zahraje i ve Stetson baru. Vše tradičně zarámují klobouky stetson, vůně bourbonu a jižanská kuchyně.

Perníková chaloupka

KDY: 1. listopadu od 16 hodin

KDE: Kino Elektra v Luhačovicích

ZA KOLIK: Vstupné 90 Kč, 130 Kč



Tradiční pohádka v podání Sváťova divadla z Litoměřic. Délka představení je zhruba 65 minut. Vhodné pro děti od 3 let.

Koncert kapely Fleret

KDY: 1. listopadu od 19.30 hodin

KDE: Valašský šenk Ogar, Pozlovice

ZA KOLIK: Vstupné 220 Kč



Už 34. rokem brázdí českou a slovenskou hudební scénu pětice muzikantů s názvem Fleret. Kapela pochází z Valašska a může se pyšnit vlastní tvorbou, která během let zlidověla a dostala se i do knížek hudební výchovy Na našich školách. Kapela za svůj hudební život vydala 2 LP a více než 15 CD, z nichž se většina stala, co se do prodeje nosičů týče, zlatými, platinovými a multiplatinovými. Mezi největší hity patří Zafúkané, Večer křupavých srdíček, Vizovice a další. Fleret je parta muzikantů, kteří vás vystoupením strhnou na svou stranu a nenechají vás bez emocí odejít z koncertu. Fleret je životní styl, je to radost z hudby, kterou prokládají i svým textem. Ten z většiny pojednává o dobrém jídle a pití, ale i o všem běžném ve vašem životě.

Kdo zachrání královnu - veselá divadelní pohádka

KDY: 3. listopadu od 16 hodin

KDE: Kulturní dům Družba v Brumově-Bylnici

ZA KOLIK: Vstupné 50 Kč



Veselá divadelní pohádka se spoustou písniček a scének pro děti a jejich rodiče v kulturním domě v Brumově-Bylnice.

Pietní akt při příležitosti 105. výročí narození Josefa Valčíka

KDY: 2. listopadu od 13 hodin

KDE: U pomníku ve Smolině u Valašských Klobouků

ZA KOLIK: Vstupné zdarma



Jednoty Československé obce legionářské Ostrava i Valašské Meziříčí zvou k pietnímu aktu u příležitosti 105. výročí narození Josefa Valčíka.