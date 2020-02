Kam o víkendu na Zlínsku? Na zábavy, ples či třeba taneční odpoledne

Nechcete sedět o víkendu doma? Můžete si užít masopustní průvody a zábavy, které se konají na řadě míst. A pokud vás ani to neláká, co si třeba tedy zajít na Odpoledne v rytmu, které se koná ve Fryštáku či třeba na karneval do Sazovic, kde se to bude hemžit zvířátky?

Pochovávání basy. Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv