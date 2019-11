Oslavte 25 LET Klobučánku

KDY: v sobotu 23. listopadu od 18 hodin

KDE: kulturní dům Klobučan ve Valašských Kloboukách

ZA KOLIK: Vstupné 50 Kč.

V programu se představí všechny složky souboru.

Soutěž ve zpěvu Klobucký skřivánek

KDY: v neděli 24. listopadu od 15 hodin

KDE: kulturní dům Klobučan ve Valašských Kloboukách

ZA KOLIK: Vstupné zdarma



Národopisný soubor Klobučan zve na místní kolo soutěže ve zpěvu.

PoSVÍCENÍ - slavnost světel

KDY: 23. listopadu od 16 do 22 hodin

KDE: Zlín

ZA KOLIK: Vstupné na místě 200 Kč



Další ročník PoSvícení je opět koncipován převážně jako open air událost, oslava světla, posvícení a blížícího se zimního slunovratu. Zvěřinec chce mimo jiné dokázat, že dlouhé a chladné noci nemusí být nutně překážkou kulturně-společenského života v ulicích města. Naopak! Zvěřinec si chce „posvítit" na život ve městě, nabídnout možnost k zastavení, setkání a k tvořivé činnosti. Definující motivací bylo pro spolek také navázání na místní bohaté lidové tradice, jako jsou Masopustní průvody, Vynášení Morany, Podzimní slavnosti světel… Těšit se můžete na stánky spřízněných zlínských organizací, na divadlo, autorské čtení a dílnu Zkvítí.

Od 16 hodin v parku za městským divadlem rozsvítíme tržiště zlínských zajímavostí. Na pódiu zazáří pouliční divadla pro děti i dospělé, při autorském čtení si posvítíme na Zlínu blízké autory, kteří by rozhodně neměli zůstávat ve tmě. Podzimní mlhu provoníme vůní koláčů a svařáku.

Ve 20 hodin nás oslní hudební kolektiv Zvíře jménem Podzim, který své turné Září završí v Dílně Městského divadla.

Těšit se můžete na:

medvídka Pú v podání zlínského Volné divadlo (17 hodi)

studenty KALD DAMU - Divadelní fakulta AMU a jejich hořkosladkou komedii Pan Josef (18 hodin)

jedinečný hudební zážitek se Zvíře jménem Podzim (20 hodin)

A v mezičase:

autorské čtení tajuplné nomádky Štěpánky Ištvánkové a dalších autorů

podzimní dílnu Zkvítí

Komunitní zahradu Jižní svahy

nebude chybět ani Bezobaláč Zlín

Extinction Rebellion Zlín

a pro nejmenší budou přichystané hry a dílničky škola Na Pasece a Spolek pro waldorfskou školu ve Zlíně a okolí

Dílna s názvem DO MUZEA ZA NETOPÝRY

KDY: 23. listopadu od 14 do 17 hodin

KDE: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

ZA KOLIK: Vstupné 59 Kč, snížené 39 Kč, rodinné 129 Kč.



Dílna je určena dětem od 7 od 15 let a z povídání se dozví, jak úžasní jsou to vlastně tvorové a že není třeba se jich bát. Děti si pak v dílničce mohou vyrobit vlastního netopýrka. Bonusem navíc je možnost projít si výstavu o životě v jeskyních a propastech ŽIVOT VE VĚČNÉ TMĚ.





Zámecký jarmark v Luhačovicích

KDY: 23. listopadu od 15 do 18 hodin

KDE: Dům dětí a mládeže Luhačovice

ZA KOLIK: Poplatek činí 20 – 150 Kč (podle spotřebovaného materiálu).



Můžete si vlastnoručně vyrobit krásné ozdoby a dárečky pod stromeček pro své blízké i koupit ručně malované baňky.