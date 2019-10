Kino ve Valašských Kloboukách zve na dokument Jiří Suchý: Lehce s životem se prát

KDY: 6. října od 18 hodin

KDE: Kino Svět Valašské Klobouky

ZA KOLIK: Vstupné 120 Kč





Muž mnoha řemesel, herec, spisovatel, režisér, libretista, skladatel, textař,

grafik, scénograf a kostýmní výtvarník, a navíc ředitel divadla. A to určitě ještě

není všechno. Především legenda české kultury, která ovlivnila několik generací.

To je Jiří Suchý, o jehož životní cestě, mnohdy nelehké, natočila dokumentární

film Olga Sommerová.

Jarmark v Mojí dílně

KDY: 5. října od 9 do 16 hodin

KDE: Moje dílna, třída Tomáše Bati 39, Zlín

ZA KOLIK: Vstupné zdarma





Je tu další dílenský jarmark ve zlínské Mojí dílně. Jedná se o malinký jarmark, na kterém budou opět v prodeji ruční výrobky lektorů a přátel dílny. "Přijďte si povykládat se svými přáteli, popít kávu či svařák a ochutnat přichystané dobroty," zvou pořadatelé.

Děti pobaví představení Ostrov splněných přání

KDY: 6. října od 15 hodin

KDE: Loutkový sál, Napajedla

ZA KOLIK: Vstupné 50 Kč







Kdybyste mohli poprosit kouzelnou perlu o splnění jednoho přání, co by to bylo?

Čarodějnice, Kapitán a Pirát v tom mají jasno, ale opravdu dobré úmysly má jen Kašpárek s Rybářem. Přidejte se s Kašárkem na dobrodružnou cestu, který bude muset čelit nejedné nástraze a nebezpečí, ale nebojte se, je to přeci pohádka a v té je svět ještě v pořádku a dobro zvítězí nad zlem. Akce je vhodná pro děti od pěti let.

Podzim v Otrokovicích zpestří Galička, dechová hudba z malebné podhorské vesničky Veřovice

KDY: 6. října od 14 do 18 hodin

KDE: velký sál Otrokovické Besedy, nám. 3. května, 1302 Otrokovice

ZA KOLIK: Vstupné 130 Kč





V rámci cyklu tanečních odpolední Naše muzika vás zveme na dechovou hudbu z malebné podhorské vesničky Veřovice - Galičku. Převážnou část jejích členů umělecky vychoval v ZUŠ ve Frenštátě pod Radhoštěm učitel hudby Jiří Pokorný. Hráči prošli od dětské dechovky přes mládežnické orchestry, Big Band, věžní hudbu až k nynější dechovce. Od dětství hrávali také ve veřovické kapele Lesanka, kam je otcové brávali do zkoušek, aby se mladí něčemu přiučili, cvičilo se na různá výročí, oslavy, pohřby či na Vánoce. S ukončením činnosti Lesanky nezbyla ve Veřovicích žádná dechovka s oficiálním názvem, proto se mladí muzikanti rozhodli v roce 2010 založit malou dechovou hudbu a pokračovat tak v tradici, kterou jejich předchůdci započali už roku 1885. Název vybrali dle osady ležící mezi Veřovicemi a Zubřím, v pohoří Veřovických vrchů.

Pohádkový les v Luhačovicích nabídne i soutěže

KDY: 5. října od 15 do 17 hodin

KDE: Město Luhačovice

ZA KOLIK: Vstupné 50 Kč





Přijďte si užít pohádkové odpoledne k pramenu Aloiska… Budou tam na vás čekat pohádkové postavičky na pohádkových stanovištích s pohádkovými soutěžemi. Terén je sjízdný i pro kočárky, při deštivém počasí se akce nekoná. Sraz účastníků je u pramene Aloiska.