Srpnová noc s REFLEXY v Otrokovicích

KDY: v sobotu 29. srpna od 19.30 hodin

KDE: areál rybářů na Štěrkovišti v Otrokovicích

ZA KOLIK: vstupné 150 Kč

Tradiční open-air taneční zábava v areálu rybářů na Štěrkovišti se skupinami REFLEXY a INFINITY - rozloučení s prázdninami! Součástí večera bude i Freestyle BMX Show. Kvalitní občerstvení zajištěno.

PROGRAM:

19.30 - otevření areálu

20.00 - kapela INFINITY

22.00 - Freestyle BMX Challenge Show

22.40 - REFLEXY

Vstupenky na akci se prodávají na místě, přijďte tedy, prosím, včas. Kapacita areálu je vzhledem k aktuálnímu vládnímu nařízení omezena na 950 lidí.

Zdroj: Deník/repro

Letní koncert s kapelami Splín a Gadže v Otrokovicích

KDY: v neděli 30. srpna od 16.30 hodin

KDE: na náměstí 3. května před Otrokovickou Besedou

ZA KOLIK: vstupné zdarma

Závěrečný díl letních koncertů na náměstí 3. května před Besedou. Občerstvení zajištěno. SPLÍN je crossover a pop-rocková skupina založená v roce 2014, hrající vlastní autentickou muziku s českými texty a poctivým kytarovým zvukem. Uslyšíme ji v nejsilnějším obsazení, ve kterém je ke slyšení na studiové nahrávce z roku 2019. Bicí a houslové party Radek Straka, baskytara a zpěv Petr Hána, kytary a zpěvy Karel Konůpka a Petr Bernatík.

GADŽE je autorská romská muzika v bílém aneb “romská muzika bez Romů”. Kapela byla založena již v roce 2008, v současnosti hraje ve složení: Iva Staňková - zpěv, klávesy (autorka hudby i textů), Karel Ptáček - kytara, Vít Kymla - kontrabas, Vít Škrabal - bicí, Jana Hánová - příčná flétna, zpěv.

Zdroj: Deník/repro

Gallery Tour 2020 ve Zlíně

KDY: v sobotu 29. srpna od 14 do 22 hodin

KDE: Zlín

ZA KOLIK: vstupné zdarma





Čtvrtý ročník Gallery Tour zahájíte v evangelickém kostele ve Zlíně ve 14 hodin a odtud se pak budeme přesouvat autobusem na další místa. Součástí Gallery Tour 2020 bude například komentovaná prohlídka u Hotelu Tomášov s Davidem Valůškem, v galerii Kabinet T. se setkáte s mladým umělcem ze Zlína Jiřím Žákem, který je letos nominovaný na Cenu Jindřicha Chalupeckého. Těšit se můžete na prezentaci Zlínského architektonického manuálu v infopointu baťovského bydlení, site-specific instalace v galeriích Komnata a GAG a hudební vystoupení Ba:zel na závěr akce.

PROGRAM:

14 hodin - Evangelický kostel / zahájení Gallery Tour 2020 / výstava: Ladislav Daněk / Proměnlivý obraz

14.30 hodin - G18 Gallery / výstava: Podivný semestr / komentovaná prohlídka

15 hodin - Galerie Optika Zlín / výstava: Simona Blahutová / Tenkrát ve Zlíně / komentovaná prohlídka s autorkou

15.30 hodin - Tomášov / Proměny účelu stavby / komentovaná prohlídka s Davidem Valůškem

16.15 hodin - Infopoint baťovského bydlení / představení Zlínského architektonického manuálu / Lucie Šmardová a Jitka Ressová

17 hodin - Galerie Kabinet T. / výstava: Hidden in plain sight / Jiří Žák / komentovaná prohlídka s autorem

17.45 hodin - Galerie Komnata Zlín / site specific instalace: Klaudie Hlavatá / Co se to s Tebou stalo?/ komentovaná prohlídka s autorkou

18.15 hodin - Ateliér skla / komentovaná prohlídka

18.45 hodin - Galerie Garáž GAG / site specific instalace: Sebastian Vošvrda / Jen dočasně / komentovaná prohlídka s autorem

19.15 hodin - Hvězdárna Zlín / výstava: Některé barvy se opakují / Petr Horák / komentovaná prohlídka s autorem

20 hodin - Evangelický kostel / koncert: Ba:zel

Sraz je ve 14 hodin v evangelickém kostele ve Zlíně, případně se můžete připojit ke Gallery Tour kdekoliv na trase. Rezervace na akci není nutná.

Rybářské závody dětí a mládeže

KDY: v sobotu 29. srpna od 6 do 17 hodin

KDE: na vodní nádrži v Ostratě

ZA KOLIK: startovné jednotlivec 400 Kč, dvojčlenný tým 500 Kč



Zveme vás na 1. ročník Rybářských závodů pod záštitou DDM Astra Zlín. Vybavení na akci: rybářské nářadí dle pokynů v propozicích. V ceně je zahrnuto: pronájem rybníka, lektorné, malé občerstvení, odměny.

Výstava modelové železnice ve Zlíně

KDY: v sobotu 29. srpna a v neděli 30. srpna, 9 - 12 hodin, 13 - 17 hodin

KDE: Filmový uzel ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné děti 50 Kč, dospělí 70 Kč



Do kouzelného světa vlakových modelů mohou proniknout ti, kteří si najdou cestu o víkendu do Filmového uzlu. Na ploše větší jak 300 m2 představí svou modulovou železnici v měřítku H0 Klub železničních modelářů Slovácko. K vidění bude několik vlakových souprav prohánějících se krajinou plnou stromů, nádražních budov, semaforů, návěstidel či tunelů. Zajímavostí výstavy bude i použití vozidel všech trakcí, jak ČD, bývalé ČSD i jiných železničních správ. Díky tomu uvidí návštěvník například jednotku Railjet vedle historického vlaku taženého parní lokomotivou.

Zdroj: Deník/repro

Potkej Zlín: Lesní hřbitov

KDY: v neděli 30. srpna od 14 hodin

KDE: Lesní hřbitov ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné zdarma



Druhá procházka z cyklu Potkej Zlín je věnována Lesnímu hřbitovu. Povolení na zřízení nového hřbitova pochází z roku 1931, součástí bylo schválení hřbitovního řádu a poplatků. Autorem projektu je architekt František Lýdie Gahura, inspiraci si přinesl Tomáš Baťa z Ameriky a lesního hřbitova Bor u Č. Lípy kolem roku 1909. Hlavní myšlenka byla zřídit hřbitov, který by byl vzdálen od průmyslového ruchu a rychle se rozrůstajícího města. Bylo tím vyřešeno pohřbívání na 100 let - plánovalo se s 30 000 hrobovými místy při době tlení 15 let. Prvním pochovaným byl syn MuDr. Gerbece, dalším pak byl zakladatel továrny a města Tomáš Baťa (14. 7. 1932)a jeho pilot Jindřich Brouček. Tyto hroby se stávají základem skupiny čestných hrobů baťovy rodiny a blízkých spolupracovníků. Hřbitov byl vysvěcen v roce 1932 ThDr. Hejšlem a v roce 1934 byla vybudována nová cesta na Lesní hřbitov. Procházku tentokrát povede David Valůšek, ředitel Státní okresní archiv Zlín.

Zdroj: Deník/repro