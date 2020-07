Klobucký hospodářský trh

KDY: v pátek 26. června od 8 do 15 hodin

KDE: tržnice před Starou radnicí ve Valašských Kloboukách

ZA KOLIK: vstupné zdarma

Tentokrát bude na stáncích skvělá sestava pro letní grilování. Barbecue omáčky, masové speciality, domácí pečivo, koření, sýrové speciality, čerstvá zelenina, bylinky a mnoho dalšího. Zastavte se v pátek na trhu! Zakoupit si můžete třeba i letní klobouky.

Indiánský den v Halenkovicích

KDY: v sobotu 27. června od 14 do 20 hodin

KDE: Halenkovice

ZA KOLIK: děti do třinácti let zdarma, dospělí a děti starší třinácti let 80 Kč



V rámci Indiánského dne na vás čeká ukázka indiánské vesnice a života indiánů, adrenalinové jízdy na koních a souboje, lukostřeba a hod tomahavkem pro veřejnost, terénní jízdy na koních s instruktorem, vystoupení skupiny RIPTETO, samozřejmostí je výborné občerstvení.

Pohodový hudební podvečer v Otrokovicích

KDY: v neděli 28. června od 16.30 do 20 hodin

KDE: náměstí 3. května před Otrokovickou Besedou

ZA KOLIK: vstupné zdarma



Další pohodový hudební podvečer na náměstí před Besedou. Na úvod se představí děvčata z tanečního kroužku Mix Dance při DDM Sluníčko, dále nadějní zpěváci a zpěvačky ze ZUŠ Otrokovice pod vedením Jany Lukášové, bratrské duo Dominik a Richard Gáborovi a poté vynikající pop-bluesová kapela DUNDEE & FRIENDS v sestavě: Miloš "Dundee" Navrátil - kytara, zpěv, Vojtěch Palisa - saxofon, Petr Hoffmann - el. kytara, Michal Sládek - basová kytara, Libor Jandík - bicí, perkuse. Občerstvení zajištěno.

Hrátkobraní s piknikem v parku Komenského ve Zlíně

KDY: v pátek 26. června od 15 do 18 hodin

KDE: park Komenského ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné zdarma



Akci pořádá Dům dětí a mládeže Astra ve Zlíně. Na co se můžete těšit? Především na krásné a zábavné odpoledne strávené s rodinou. K tomu vám nachystají zábavné, pohybové, ale i logické stanoviště. Těšit se také můžete na vystoupení trampolínkových kroužků. A co si tedy vzít sebou?

Deku, něco dobrého do piknikového koše a především dobrou náladu.

Letní večer s brňákama v Parku Na Kapli!

KDY: v pátek 26. června od 19 hodin

KDE: Park na Kapli v Napajedlích

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Původně šumperská, dnes už brněnská čtveřice Acute Dose suverénně žongluje s hudebními škatulkami a vysílá do světa poselství eklektického rockového mišmaše. Vsákli do sebe mathrock, postpunk, kosmický rock i vlivy popu, jazzu, soulu, psychedelie i elektroniky a ven vyplivli originální sound, který nemá na české scéně konkurenci.

„Nejoriginálnější čeští kytaroví eklektici, kterým by neznalý člověk netipoval ani kouska české krve,“ napsalo o nich AlterEcho a recenze ve Full Moonu dodává: „Dvě slova. Dva roky. Dva znaky. II je nahrávkou, jež si pro vysokou koncentraci úžasných melodií neustále musí uzurpovat pozornost. Protože je ale zároveň nahrávkou vzdušnou a přirozenou, patrně si toho ani nevšimnete. David Pšenčík zde v roli českého Kinga Krulea opět exceluje a zbytek kapely mu nezůstává nic dlužen. Jestliže bylo album Live Remake svěžím vánkem na domácí scéně, II je vichřicí. Brno má nové trendsettery.“

LETNÍ AKCE: MOTUS a PANTOCK!

KDY: v sobotu 27. června od 16 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: vstupné v předprodeji 120 Kč/osoba, na místě 150 Kč/osoba



Léto začíná a blbá nálada končí… Pojďte to oslavit pořádnou hudební jízdou. Vzhledem k současné situaci bude akce pouze pro omezený počet 1000 návštěvníků a samozřejmostí bude dezinfekce, čerstvý vzduch, špičkové pivo a výborná nálada. Harmonogram akce: 16 hodin - otevření areálu, 17.30 – 19.30 hodin - PANTOCK, 20 – 22 hodin - MOTUS.

