Nevíte, jak strávit nadcházející víkend? V Otrokovicích si můžete užít Teraristický výměnný den a výstavu či třeba Hobby burzu, kde si na své přijdou sběratelé. Zajít si můžete také do zlínského letního kina nebo na turnaj fotbalových amatérů do Halenkovic.

Teraristický den. | Foto: Deník/archiv

Teraristický výměnný den a výstava v Otrokovicích

KDY: v sobotu 11. července od 9 do 13 hodin

KDE: Otrokovická Beseda

ZA KOLIK: vstupné 40 Kč, děti do 6 let zdarma