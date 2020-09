Lešetín Fest. To budou kapely, pivo i jídlo

KDY: 12. září 14 až 22 hodin

KDE: parkoviště u Hotelu Baltaci Atrium ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné zdarma

Nenechte si ujít Lešetín Fest, pohodový festiválek v centru Zlína pro celou rodinu, který se koná na parkovišti Hotelu Baltaci Atrium. Můžete se těšit na vystoupení hudebních kapel, výtvarné dílny pro děti, malování na obličej, skákací hrad, dobré pivečko a jídlo a spoustu další zábavy. V programu vystoupí: Feryho Fóry, Cestující hudba, Mers, Schelinger revival a Franc Alpa.

Mezinárodní noc pro netopýry v ZOO Zlín

KDY: v sobotu 12. září od 18 do 21 hodin

KDE: ZOO Zlín



Přijďte si užít Mezinárodní noc pro netopýry v ZOO Zlín. Program: přednáška s promítáním, ukázky výzkumu a živých netopýrů, ukázka práce s ultrazvukovým detektorem v terénu, sledování výletu kolonie z úkrytu na zámku, hry pro děti.

Kterak kovář přechytračil čerta

KDY: v sobotu 12. září od 10 do 12 a od 14 do 16 hodin

KDE: 14|15 Baťův institut ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné 59 Kč, snížené 39 Kč, rodinné 129 Kč



Celodenní program pro veřejnost začne čertovským příběhem a s ním si pak vyzkoušíte práci kovářského učně. Vyrábět budeme veselý dárek, na němž použijeme několik kovářských technik, a domů si každý odnese vlastní výuční list kovářského tovaryše. Pro děti od 4 let.

Potkej Zlín: Jižní Svahy

KDY: v neděli 13. září od 14 do 16 hodin

KDE: Zlín

ZA KOLIK: vstupné zdarma



Třetí procházka z cyklu Potkej Zlín! vás zavede na sídliště Jižní Svahy. První etapa postavená v průběhu 70. let patří k oceňovaným místům, které se v rámci chronologie výstavby řadí do fáze pozdních krásných a postmoderních sídlišť. Architekti Šebestián Zelina a Jiří Gřegorčík navrhli zástavbu na zelených svazích. Navázali tak nerealizovaný plán Le Corbusiera ze 30. let. Ve složitém terénu najdeme několik typů domů – bodové, terasové, chodbové, lodžiové i solitérů obchodních center a škol s dominantou tzv. I. segmentu. Na Jižních Svazích byly použity speciální panely s obkladem z cihelných pásků a tím navazují na tradici baťovské architektury, najdeme zde také zachovalá díla ve veřejném prostoru.

Sraz ve 14.00, před budovou I. segmentu.

Procházka slavnými muzikály - Z Broadwaye přes Londýn až do Zlína

KDY: v neděli 13. září od 19 hodin

KDE: Městské divadlo Zlín

ZA KOLIK: vstupné 190 Kč



Nejznámější písně ze světových i českých muzikálů napříč dějinami z Broadwaye až do Zlína. To vše s humorem a nadhledem. Zpívají a večerem provází herci Městského divadla Zlín Petra Králová a Radovan Král. "Přijďtě zažít příjemný večer při svíčkách a s písněmi na rtech"

Svatováclavské slavnosti 2020 v Kroměříži

KDY: v sobotu 12. září od 12 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: vstupné na místě 499 Kč, ZTP/P zdarma i s doprovodem, děti do 150 cm v doprovodu dospělé osoby zdarma



Je to opět tady! Už posedmé se kroměřížské výstaviště promění ve Svatováclavské slavnosti piva a skvělé muziky - nejlepší hudební akce, kterou Kroměříž pamatuje. Špičková hudba, pivní speciály moravských pivovarů a gurmánské pochoutky. Celý den našlapaný tou nejlepší muzikou: zahraje Jelen, Olympic, Wohnout, Horkýže Slíže a Turbo! Tady prostě nemůžete chybět.

Harmonogram akce:

12 hodin - otevření areálu

14 – 15 hodin - TURBO

16 – 17 hodin - WOHNOUT

18 – 19 hodin - HORKÝŽE SLÍŽE

20 – 21 hodin - OLYMPIC

22 – 23 hodin - JELEN

