Trubači v areálu Zámku Lešná u Valašského Meziříčí; ilustrační foto. | Foto: se svolením Muzea regionu Valašsko

VALAŠSKO

Sraz US Cars na Bystřičce

KDY: pátek až neděle 2. až 4. června

KDE: Kemp Ranč Bystřička na Vsetínsku

ZA KOLIK: 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: Kemp Ranč Bystřička v blízkosti přehrady Bystřička na Vsetínsku bude od pátku 2. června do neděle 4. června hostit další ročník už tradičního srazu majitelů amerických vozů. K vidění budou desítky nablýskaných krasavců značek Lincoln, Buick, Chevrolet, Cadillac, Mustang, Dodge nebo třeba Ford.

Součástí programu je v sobotu 3. června od 14 hodin spanilá jízda účastníků Valašskem. V doprovodném programu se během víkendu představí také několik hudebních uskupení: vystoupí kapely StatusQ, Drdol, Kanon, The Colt nebo Runner.

Na snímku obraz od výtvarnice Zlati Vykrenti určený do dobročinné dražby.

Kácení máje se souborem Jasénka

KDY: pátek 2. června od 16 hodin

KDE: Dolní náměstí ve Vsetíně

PROČ PŘIJÍT: Tradiční lidová slavnost spojená s kácením máje, tentokrát v podání vsetínského folklorního souboru Jasénka. Zábavný program pro celou rodinu

Slavnostní udělení ceny města Vsetína

KDY: neděle 4. června od 17 hodin

KDE: Zámek Vsetín

PROČ PŘIJÍT: Cenu města Vsetína za rok 2022 převezme první červnovou neděli na vsetínském zámku folklorní zpěvačka a dlouholetá členka folklorního souboru Vsacan Zdeňka Straškrabová.

Slavnostní udělení ocenění obohatí vystoupení hráčky na panovu flétnu Liselotte Rokyta v klavírním doprovodu Elišky Novotné. V průběhu podvečera vystoupí také domovský soubor laureátky – Vsacan. Událost moderuje Jan Rokyta.

Červnová taneční scéna

KDY: pátek 2. června od 19 hodin

KDE: Amfiteátr Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Taneční představení ANERI – taneční školy pod vedením Ireny Stolařové a žáků meziříčské Základní umělecké školy Alfréda Radoka.

Banner k programu Červnová taneční scéna, který se uskuteční 2. června 2023 v Amfiteátru ve Valašském Meziříčí.Zdroj: se svolením KZ Valašské Meziříčí

Den dětí

KDY: neděle 4. června od 10 hodinKDE: park a amfiteátr u zámku Kinských ve Valašském MeziříčíZA KOLIK: zdarmaPROČ PŘIJÍT: Celodenní program pro děti v parku u zámku Kinských ve Valašském Meziříčí nabídne například cestu Pohádkovým lesem, taneční vystoupení dětí, dětské atrakce, balonkového klauna, jízdu na koních nebo také koncert skupiny Kašpárek v rohlíku.

Etc…

KDY: pátek 2. června od 19 hodin

KDE: nádvoří Brillovky, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: předprodej 250 Kč, v den akce a na místě 300 Kč

PROČ PŘIJÍT: Koncert bigbítové legendy v nové sestavě. S nadšeným souhlasem Vladimíra Mišíka pokračují spoluhráči rockové legendy v koncertování v mírně pozměněné sestavě a s Olinem Nejezchlebou za mikrofonem. Více než dva roky po ukončení koncertní činnosti legendy československého rocku, Vladimíra Mišíka, se muzikanti z jeho kapely Etc… rozhodli na popud mnoha fanoušků, že budou nadále koncertně hrát výběr skladeb z éry Etc. Sestava: Pavel Skála – kytary, Olin Nejezchleba – zpěv, Jiří Zelenka – bicí, zpěv, Vladimír Pavlíček – housle, Jakub Červinka – kytary, Pavel Novák – basa.

Banner ke koncertu skupiny Etc… v areálu Brillovky v Rožnově pod Radhoštěm (pátek 2. června 2023)Zdroj: se svolením agentury Téčko, Rožnov p. R.

Noc kostelů v Lešné

KDY: pátek 2. června 18 hodin

KDE: Zámek a park v Lešné u Valašského Meziříčí

PROČ PŘIJÍT: Zámek Lešná u Valašského Meziříčí se také letos zapojí společně s místní kostelem sv. Michaela archanděla do akce Noc kostelů, která bude probíhat v pátek 2. června na různých místech České republiky. Vstup je zdarma.

Lešenský zámek nabídne od 18 do 22 hodin prohlídky zámeckých interiérů. Zpřístupněna bude také kaple Kinských.

V kostele sv. Michaela archanděla je od 18 hodin na programu Hubertská mše B dur v podání Povltavských trubačů pod taktovkou Petra Vacka. Zazní též sborový zpěv čelnů Klubu trubačů Českomoravské myslivecké jednoty. Od 19 do 22 hodin si budou moci návštěvníci prohlédnout kostel.

Plakát k Noci kostelů 2023 ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod RadhoštěmZdroj: se svolením VMP Rožnov pod Radhoštěm

Vystoupení trubačů

KDY: pátek 2. června od 18 hodin, sobota 3. června od 17 hodin

KDE: Lešná u Valašského Meziříčí

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Přes dvě stě mužů a žen ze dvou států změří síly v rámci 8. ročníku Česko – slovenské soutěže mysliveckých trubačů, která se uskuteční v sobotu 3. června v areálu zámku Lešná u Valašského Meziříčí. Součástí akce jsou také dvě vystoupení pro věřejnost – sobotní závěrečný koncert a páteční Hubertská mše B dur v místním kostele sv. Michaela Archanděla.

Trubači v areálu Zámku Lešná u Valašského Meziříčí; ilustrační foto.Zdroj: se svolením Muzea regionu Valašsko

Noc kostelů ve skanzenu

KDY: pátek 2. června od 19 hodin

KDE: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

ZA KOLIK: plné 90 Kč, snížené (student, senior) 70 Kč, děti (6–15 let) 50 Kč, do 6 let zdarma, rodinné 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Valašské muzeum v přírodě se připojuje k programu letošní Noci kostelů. Od 19 do 22 hodin budou mít návštěvníci volný vstup do areálu Dřevěného městečka. V kostelíku svaté Anny ve stejném areálu se od 19.30 uskuteční varhanní koncert Pavlíny Tiché.

Plakát k Noci kostelů 2023 ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod RadhoštěmZdroj: se svolením VMP Rožnov pod Radhoštěm

PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY

Artuš Scheiner – Pohádky a jiné příběhy

KDY: do 28. června

KDE: Galerie Na Radnici, Rožnov pod Radhoštěm

PROČ PŘIJÍT: Artuš Scheiner (1863 – 1938) byl významný český ilustrátor, od jehož narození letos uplyne 160 let. Jeho obrázky znají v podstatě všichni, jen to mnozí nevědí – právě jeho kresby provázejí ta nejklasičtější vydání pohádek Karla Jaromíra Erbena nebo Boženy Němcové.

„Scheinerův výtvarný názor spoluutvářela secese, která vyhovovala jeho smyslu pro pohádkovou snovost i citu pro ornament,“ říká kurátor výstavy Tomáš Prokůpek.

Jako kreslíř Scheiner se už před I. světovou válkou prosadil i v zahraničí, knihy s jeho výtvarným doprovodem vyšly v Dánsku, Francii, Německu nebo USA. Za první republiky se z něj stal uznávaný klasik a jeho ilustrací a obálkových kreseb si cenila i ta největší domácí nakladatelství. Společně s Martou Voleskou také vytvořil 14dílnou sérii dětských knížek o Kulihráškovi, která měla velký úspěch u čtenářů i kritiky. „Po II. světové válce byl bohužel Scheiner komunistickým režimem zavržen, jelikož byl vykládán jako nejtypičtější reprezentant ‚formalismu a naturalismu‘ v tvorbě pro děti. Později byly vzaty na milost alespoň jeho ilustrace knížek Erbena a Němcové, které státní nakladatelství Artia vydávalo i v cizojazyčných mutacích pro zahraniční trhy,“ připomněl Prokůpek.

Otevírací doba: pondělí, středa 8-17 hodin, úterý, čtvrtek a pátek 8-14 hodin.

Ve vsetínské Galerii Stará radnice a také na Zámku Vsetín budou od neděle 12. března 2023 k vidění oceněné fotografie z aktuálního, již 32. ročníku mezinárodního bienále Interfotoklub Vsetín 2022. Ukázkové foto: Mario SikoraZdroj: se svolením DK Vsetín/Mario Sikora

Karpatské roubenky

KDY: do 29. října

KDE: Zámek Lešná u Valašského Meziříčí

ZA KOLIK: od 30 do 60 Kč

PROČ PŘIJÍT: Hlavní výstava letošní sezony v zámku Lešná u Valašského Meziříčí ukazuje historický vývoj roubenek na Valašsku i to, jak bydleli naši předkové v minulých staletích. Prezentovány jsou přírodní materiály používané ke stavbě, stavební techniky, obyčeje spojené s bydlením, nebo rozmístění usedlostí v krajině. Mimo fotografií a modelů roubených chalup, zde jsou k vidění také staré nástroje na opracování dřeva či dochované součásti domů z muzejních sbírek. Děti si mohou vyzkoušet některé stavební postupy.

Výstava Karpatské roubenky v Muzeu regionu Valašsko na Zámku Lešná u Valašského Meziříčí.Zdroj: se svolením Muzea regionu Valašsko

Barbora Křivská – Čirá všednost

KDY: do 4. června

KDE: Galerie Kaple, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Barbora Křivská (roz. Hölzelová) se narodila 5. července 1976. Studovala na pražské Výtvarné škole Václava Hollara a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v atelieru profesora Vladimíra Kopeckého. Během studií absolvovala několik studijních pobytů ve Francii a Německu. Vedle volné tvorby se věnuje spolupráci s architekty (barevné řešení fasád, prosklená schodiště, niky), dále se zabývá designem skla, interiéru a ilustracemi. Samostatně vystavuje od roku 2000.

Autorka se s lehkostí pohybuje mezi plochou a prostorem, barvou a grafickou strukturou, sklářským uměním a textilem, kresbou a malbou. Volně pluje mezi disciplínami, nebo spíše ukazuje umělost jejich oddělování. Propojujícím prvkem většiny děl je výrazná barva, lehkost a neobvyklost barevných kombinací. Barbora Křivská je technicky zdatná a zvládá pestrou škálu technologií. Nenechá se ale svazovat klasickými postupy a rámci – přirozeně přechází mezi technikami. V nedávné sérii rozměrných váz tak například oblékla jejich skleněná těla do pestrobarevných textilních futrálů a vytvořila tak materiálově neobvyklé, barevné a hravé objekty. Stejně tak některá její díla přecházejí z kresby do malby, textilních reliéfů a objektů.

Výstava Barbory Křivské v Galerii Sýpka ve Valašském Meziříčí.Zdroj: se svolením KZ Valašské Meziříčí

Jan Saudek „88“

KDY: do 20. června

KDE: Informační centrum Zvonice, Soláň, Horní Vsacko

PROČ PŘIJÍT: Prodejní výstava díla fotografa Jana Saudka věnujícího se zejména ateliérové fotografii s typickým a nezaměnitelným rukopisem, jehož práce ovlivnila celosvětovou fotografii.

Poklady východní Moravy

KDY: do 22. října

KDE: Zámek Kinských, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: od 50 do 90 Kč

PROČ PŘIJÍT: Atraktivní pohled do světa pokladů nalezených na území okresů Vsetín a Zlín nabídne nová výstava s názvem Poklady východní Moravy, která odstartuje v sobotu 6. května na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Muzeum regionu Valašsko představí nedávné objevy depotů s mincemi z Ústí, Loučky či Fryštáku a další nálezy pokrývající období od staré doby bronzové až po raný novověk.

Muzeum regionu Valašsko vystaví na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí nejzajímavější poklady uplynulých let, včetně vzácných mincí objevených v Ústí, Loučce a Fryštáku.Zdroj: se svolením Muzea regionu Valašsko

Jak se do lesa volá

KDY: do 31. prosince

KDE: Zámek Vsetín

ZA KOLIK: od 50 do 90 Kč

PROČ PŘIJÍT: Až do konce letošního roku bude na zámku Vsetín k vidění víceoborová výstava s názvem Jak se do lesa volá, kterou připravilo Muzeum regionu Valašsko.

Expozice prezentuje les z pohledu různých oborů lidského vědění – historie, etnografie, biologie, čímž snaží se o vytvoření uceleného pohledu na celý jeho ekosystém a využívání, potažmo ovlivňování člověkem v minulosti. Je zaměřena primárně na oblast Valašska. Prolínají se v ní témata biologicky-ekologické, jako přirozená skladba lesů kontra lesy hospodářské, jejich druhové složení, ohrožení škůdci, význam pro klima či hydrologické poměry. Historický pohled přibližuje vývoj lesního hospodaření v regionu, celkovou proměnu vnímání lesa člověkem v průběhu staletí a dnes již zaniklá lesní řemesla jako dehtářství, uhlířství či potašárny. Etnografická část výstavy ukazuje les jako klíčový zdroj materiálu pro obyvatele regionu a vlastní využití dřeva, dále se zabývá i reflexí lesa v lidové kultuře. Výstavu finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

Zdroj: se svolením Muzea regionu Valašsko

Z povahy věcí (Ateliér design skla UTB Zlín)

KDY: do 14. června

KDE: Galerie Sýpka, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Společná výstava studentů a pedagogů Ateliéru Design skla Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Svá díla v meziříčské Sýpce vystavují Kateřina Bušová, Irena Czepcová, Matija Jankovič, Adéla Kadlčáková, Lucie Kramářová, Amanda Lee, Maria Sixtová, Michaela Spružinová, Petr Stanický, Robert Vlasák a Alžběta Vocelová. Ve studentských pracích nejsilněji rezonují témata vzpomínek, emocí, ale také transformace přírody a krajiny.

Výstava s názvem Z povahy věcí v Galerii Sýpka ve Valašském MeziříčíZdroj: se svolením KZ Valašské Meziříčí

SLOVÁCKO

Dětský den se sporťákem

KDY: sobota 3. června od 10 do 16 hodin

KDE: Městský stadion Miroslava Valenty Uherské Hradiště

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Velkým tahákem je B&B CUP - mezinárodní fotbalový turnaj chlapců U10. Do turnaje je přihlášeno takřka 300 dětí z týmů FC Slovácko, Vojvodina Novi Sad, Trinity Zlín, Baník Ostrava, Slavia Praha, Bohemians Praha, SFC Opava, Pardubice, Spartak Trnava, Sigma Olomouc, AS Trenčín, Mladá Boleslav, Dukla Praha, Slovan Bratislava, Meteor Praha, Šamorín a Velké Meziříčí. V rámci fotbalového turnaje se uskuteční autogramiáda sportovních hvězd. Fotbalové dovednosti si můžou děti vyzkoušet na travnaté ploše atletického stadionu, kde budou připravena různá stanoviště zaměřená na práci s fotbalovým míčem. Na atletickém stadionu se uskuteční také den otevřených dveří spojený s nábory dětí do atletického klubu, tenisového klubu, badmintonového klubu, do volejbalu nebo házené. V nabídce sportů na hradišťském stadionu nebudou chybět kick box, box, judo, golf, hokej, florbal, šerm ani biatlon.

Sraz veteránů s výstavou automobilů v KOVOZOO

KDY: neděle 4. května 9 – 15 hodin

KDE: KOVOZOO Staré Město

ZA KOLIK: Děti 150 Kč, Dospělí 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Sraz začne úderem 9. hodiny nedělní a skončí v 15 hodin. Od 12.30 do 13.00 hodin bude vyhlášení vítězů soutěže Elegance a půl hodiny nato vystoupí s 60minutovým programem Brouci Band– The Beatles Revival. V 15.15 až 16.15 hodin vystoupí Golden Delicous. Po celou dobu akce bude hrát na podiu Vagon, což je zrekonstruovaný vagon „dobytčák“, country kapela Kiksylend.

Historická vozidla, funkční veterány i retro kočárky se sjedou v KOVOZOO ve Starém MěstěZdroj: Deník/Zdeněk Skalička

UFO nad Bílými Karpaty

KDY: úterý 6. června 17 hodin

KDE: Planetárium Uherský Brod

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Jasná světla uprostřed noci, podivné barevné linky vznášející se ve vzduchu, přízračně svítící oblaka. Na obloze můžeme vidět mnoho nejrůznějších podivných a pro mnohé nevysvětlitelných úkazů. Často si tak vyslouží označení UFO.

Pojďte si s námi projít některé zajímavé úkazy a poodhalit jejich tajemství! Přednáší Rostislav Rajchl.

Víkendové Tipy Slováckého deníku 2. – 6. červnaZdroj: se svolením pořadatele

KROMĚŘÍŽSKO

Vybarvený běh

KDY: sobota od 9 hodin (zahájení registrace), zahájení běhu v 11 hodin

KDE: Velké náměstí v Kroměříži

ZA KOLIK: základní vstupné 300 korun

PROČ PŘIJÍT: Tradiční Vybarvený běh opět zaplní Velké náměstí v Kroměříži. Jak už z názvu vyplývá, cílem akce je pořádně se vybarvit, úkolem běžců je v průběhu absolvování trati nanést na sebe i okolo běžící co nejvíce barev. Kromě samotného běhu se návštěvníci mohou těšit také na koncert Gentlemen´s club, Jamaron a Olgy Lounové, bubenickou show Ritmo Factory a tanečnici Veroniku Lálovou.

Army Fest

KDY: sobota 3. června od 8 do 14 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: 80 korun

PROČ PŘIJÍT:

Výstaviště Kroměříž se v sobotu stane už podruhé místem prodejní výstavy historického a moderního vojenství. Na své si přijdou i příznivci a sběratelé historických i moderních militarií, insignií, chladných zbraní či map. Kluby vojenské historie vám umožní nahlédnout pod pokličku vojenského řemesla průřezem staletími. Lidé se mohou těšit také na dynamické a akustické ukázky vojenské techniky z dob po 2. světové válce. Centrum branných sportů Army Kroměříž představí pásovou i kolovou techniku. Nebude chybět bojové vozidlo pěchoty BVP1 ani obrněný transportér OT64. Nově se představí i polní lazaret Rakousko - uherské armády (1867-1918) C. a K. Infanterie včetně autentických ukázek vojenské zákopové chirurgie. K dispozici bude kromě restaurace a fast foodu také vojenská kuchyně. Děti si budou moci vyzkoušet střelbu z kuše či luku.

Historické dny na hradě Kurovice

KDY: sobota i neděle od 10 hodin

KDE: hrad Kurovice

ZA KOLIK: základní vstupné 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Na hradě Kurovice, nedaleko Holešova, se uskuteční další ročník Historických dnů. Během těchto historických slavností se mohou návštěvníci dozvědět na prohlídkách s průvodcem něco o historii tohoto zajímavého objektu. Na parkánu se pak budou po oba dny střídat se svými vystoupeními šermířské skupiny, historické tance a dobová hudba. V sobotu je už tradičně připravena soutěž šermířských choreografií Kurovický Mortschalg a také podvečerní cyklus odborných přednášek v útrobách samotného hradu. K vidění budou dále mušketýři a historické. Chybět nebudou ani speciality z historické kuchyně. V neděli navštíví Kurovice opět vévoda Albrecht z Valdštejna se svým doprovodem.

Den s lesníky v Bílanech

KDY: sobota od 9 do 16 hodin

KDE: Pracoviště polesí Kroměříž, lužní les Bílany

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Komentovaná vycházka s lesníkem po lužním lese, ukázka stromolezectví, práce tažného koně či těžké techniky, soutěžní stanoviště s lesní pedagogikou, výborné zvěřinové občerstvení a spoustu dalšího čeká na návštěvníky akce Den s lesníky Arcibiskupských lesů a statků Olomouc, která se uskuteční 3. června v Bílanech u Kroměříže. Celodenní program nabídne vyžití pro celou rodinu a zábavnou formou představí principy moderního lesního hospodaření. Brány venkovního areálu pracoviště polesí Kroměříž, které sídlí v lužním lese v Bílanech, se veřejnosti otevřou v devět hodin dopoledne. Na místě bude organizovaná doprava, která automobily svede na cca 1 km vzdálené parkoviště. Odtud bude možné jít na místo akce buď pěšky, nebo využít svoz koňskou bryčkou za symbolické jízdné.

Den s lesníky v Bílanech na KroměřížskuZdroj: Arcibiskupské lesy a statky Olomouc

Festival Bystřice žije!

KDY: pátek a sobota

KDE: Zámecký park v Bystřici pod Hostýnem

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Každoroční festival plný hudebních vystoupení zaplní i letos zámecký park v Bystřici pod Hostýnem. Kromě hudebního programu nechybí ani pouťové atrakce na parkovišti u zámku či zábavné sportovní atrakce pro děti.

Max Švabinský a Antonín Marek Machourek. Učitel a žák

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Malá galerie

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Dvě osobnosti, které svým dílem zanechaly trvalou stopu nejen v českém výtvarném umění. Z tvorby kroměřížského rodáka, malíře a grafika Maxe Švabinského (1873–1962) budou tentokrát představeny malby, kresby a grafické listy pocházející z velké části ze soukromé sbírky. V Kroměříži dosud nikdy nebyly vystaveny a návštěvník tak má jedinečnou příležitost vidět mimo jiné obraz Babička v šálu (1903), který do roku 2017 vlastnil sběratel ve Švédsku. Švabinského žák z pražské Akademie, malíř, grafik a tvůrce mozaik Antonín Marek Machourek (1913–1991) prožil většinu svého tvůrčího života převážně ve Francii a ve Španělsku. Výstava ukáže výběr z umělcova rozsáhlého díla, které je uloženo ve sbírkách Muzea Kroměřížska.

ZLÍNSKO

63. Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež -

KDY: 1. - 7. června

KDE: Zlín

ZA KOLIK: různé

PROČ PŘIJÍT: Jedna z nejstarších a největších filmových přehlídek svého druhu na světě, kterou každoročně navštíví více než 120 tisíc diváků. Šedesátý třetí ročník filmového festivalu přinese i letos obyvatelům i návštěvníkům města Zlína pestrý filmový program z různých koutů světa a celou řadu doprovodných aktivit s cílem posilovat a rozvíjet vztahy mezi rodiči, dětmi i prarodiči. Festival letos nabídne bezmála 300 snímků z 50 zemí.

Startuje 63. Zlín Film Festival. Zlatý střevíček převezme herec Pavel Nový

26. Salon filmových klapek – veřejná dražba

KDY: 4. června od 13 hodin

KDE: Kongresové centrum Zlín

ZA KOLIK:

PROČ PŘIJÍT: Legendární událost, při níž se umělecká díla proměňují ve finance pro mladé filmaře. Aukce filmových klapek se tradičně koná první festivalovou neděli. Samotná dražba představuje nejen rozsáhlou přehlídku soudobého moderního umění, ale je také významnou společenskou událostí, kdy se v mnoha případech dražba stává adrenalinovým zážitkem pro dražitele i přihlížející.

Zdroj: se svolením Zlín Film Festival

Historické dny na Hradě Kurovice

KDY: 3. června – 4. června od 10 hodin

KDE: Hrad Kurovice

ZA KOLIK: neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Bohatý program s historickou tematikou čeká na návštěvníky tvrze Kurovice. Vystoupí šermíři, tanečníci, kejklíř, dobová hudba, vojenské tažení. Dále se uskuteční další roční soutěže šermířských choreografií Kurovický Mortschlag. Každá kategorie má dvě skupiny: duel – souboj dvou šermířů a hromadka – boj tří a více šermířů. Jistě to bude pro návštěvníky atraktivní podívaná.

Hrad KuroviceZdroj: Deník/Jan Karásek

Festivalový půlmaraton Zlín

KDY: 4. června 10 hodin

KDE: Ulice Zlína, začátek u Kongresového centra

ZA KOLIK: startovné 999 korun

PROČ PŘIJÍT: Oblíbený běžecký závod ulicemi festivalového Zlína pro širokou veřejnost bez nutnosti příslušnosti ke sportovnímu oddílu či klubu. Nenechte si ujít jedinečnou atmosféru ať už jako závodník nebo divák. 8. ročník závodu odstartuje v 10:00 hodin od Kongresového centra Zlín.

V neděli poběží Zlínem na 2000 běžců. Závod ovlivní dopravu v centru města

Den stromů a Den s Lesy ČR

KDY: 3. června od 9:30

KDE: Hrad Lukov

ZA KOLIK: neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Na návštěvníky čeká naučná zábavná stezka, zážitkové stromolezení, tvořivé dílničky, přírodovědné rébusy a poznávačky, otevření nové bylinkové zahrádky, netopýří a ptačí poradna, lovecká lukostřelba, vyřezávání ze dřeva nebo ukázka sov a dravců.

Lukov Den stromů a Den s LesyZdroj: se svolením pořadatele