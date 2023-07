Víkendové Tipy Deníku jsou tady! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

Festival Masters of Rock. Ilustrační foto | Foto: Deník/Jan Karásek

ZLÍNSKO

Masters of Rock

KDY: 14. - 16. července

KDE: Areál likérky Rudolf Jelínek Vizovice

ZA KOLIK: 1400 korun jednodenní vstupenka, 2900 korun celofestivalová vstupenka

PROČ PŘIJÍT: Příznivci tvrdého rocku si užijí 39 kapel z 10 zemí světa na 19. ročníku největšího mezinárodního rockového open airu. Zahrají například Within Temptation, u nás velmi oblíbená holandská formace. S půvabnou Sharon Den Adel v čele se na „Masters“ vrací po čtyřech letech.



Amon Amarth.Zdroj: Pragokoncert/Masters of Rock

Vikingové Amon Amarth to s fanoušky opravdu umí, jejich melodic-death metal plný masových riffů dokáže v posluchačích spustit vlnu nekontrolovatelného nadšení. Jejich ohnivá show jsou do detailu propracovaná, výpravná a vskutku velkolepá. Nebudou chybět ani švédsko-norští Europe, Kreator, oblíbená Tarja nebo Dymytry a Doga.

Kromě nezapomenutelných hudebních zážitků nebude chybět ani řada dalších "atrakcí", které vždy perfektně dokreslí odpočinkový, a zároveň aktivně prožitý, prodloužený víkend uprostřed zelených Valašských kopců na Zlínsku. Festivalový areál nabídne desítky stánků s občerstvením, pivní stany, hospůdky, kavárny, čajovny, obchůdky se suvenýry, tetovací studia, piercing, body-painting, zábavní a herní zóny, adrenalinové sporty, bungee jumping, exkurze Likérky R. Jelínek s ochutnávkami a mnoho dalších lákadel pro každého.

Otrokovické slavnosti

KDY: 15. - 16. července

KDE: Otrokovice

ZA KOLIK: 350 korun

PROČ PŘIJÍT: V novém duchu se ponesou letošní Otrokovické letní slavnosti. Pořadatelé program zkrátí ze tří na dva dny a hlavní koncerty přesunou na Štěrkoviště. Akce bude poprvé zčásti zpoplatněna. Slavnosti se budou konat pojedenácté. Na slavnostech vystoupí například Jelen, Xindl X, Buty, či Kašpárek v rohlíku.



Chybět nebude scéna v Kvítkovicích, kde jako hlavní hvězda vystoupí Stanislav Hložek. Nově bude do programu zařazeno i zrekonstruované přístaviště, kde se mohou lidé těšit na cimbálovou muziku, regionální kapely a dětský doprovodný program. Tato dvě místa budou pro návštěvníky zcela zdarma.

Kosení bělokarpatských orchidejových luk

KDY: 14.-15. července

KDE: oblast Valašských Klobouk na Zlínsku

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Přes čtyřicet let se v oblasti Valašských Klobouk scházejí dobrovolníci, kteří se snaží této krásné krajině pomoci. Začátkem července vyrážejí každý den brzy ráno na karpatské louky s kosou a hráběmi.

Další ročník tradičního ručního kosení orchidejových luk s krojovanými účastníky, malým jarmarkem tradičních výrobků a cimbálovou muzikou. Folklórně kulturní akce pořádaná v panenské přírodě CHKO Bílé Karpaty, jejímž posláním je navázat a udržet tradice našich předků a seznámit dnešní mladé lidi s jejich těžkou fyzickou prací.

Výstava historických motocyklů

KDY: do 30. července (10-14 hodin)

KDE: kulturní centrum Vizovice

ZA KOLIK: 150 korun, snížené vstupné 75 korun, děti do 5 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Výstava historických motocyklů české i zahraniční výroby z předválečného i poválečného období. Celkem zde návštěvníci budou moci prohlédnout bezmála padesátku motocyklů z let 1923-1986. Některé exponáty jsou po renovaci, některé v původním stavu.



Zastoupeny budou legendární značky jako JAWA, ČZ, Praga, britský Ariel a AJS, německý NSU či italský výrobce Moto Guzzi, jejichž stroje jsou dnes ceněny sběrateli po celém světě. Návštěvníci budou mít možnost obdivovat ikonické modely těchto značek, které se proslavily svou spolehlivostí, výkonností a jedinečným designem.

Letní festival stavebnic

KDY: celé prázdniny do 10 do 18 hodin

KDE: 14|15 Baťův Institut Zlín

ZA KOLIK: 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Po celé letní prázdniny si malí i velcí návštěvníci mohou užívat kreativní herny. Letní festival stavebnic představí trendy stavebnice z nejrůznějších materiálů a provedení. Návštěvníci si budou moci postavit klasické, ale i hudební kuličkové dráhy, didaktické.

Přichystány budou klasické kuličkové dráhy Hubelino v provedení pro menší i větší děti, zajímavostí bude hudební kuličková dráha Xyloba, která dokáže díky systému tónů zahrát i písničku. Další stavebnice přiblíží fungování např. moderních stavebních strojů na staveništi nebo i středověké obléhací stroje. Návštěvníci si budou moci navrhnout rozmístění pokojů a interiér díky stavebnic Makura. Tato buková stavebnice je unikátní svým spojovacím systémem a zajímavým designem.

Novinkou bude Geoboard, didaktická pomůcku s velkým množstvím her. Využívá se hlavně v matematice pro objasnění základních pojmů v geometrii – např. vlastnosti trojúhelníků, vysvětlení pojmu obvod, obsah, apod. Společnost Toypex si připravila zajímavé designové stavebnice, dřevěné puzzle, sklěněné moziky, vláčkodráhy, magnetické mozaiky a tvořivé dílničky s kukuřičnou stavebnicí Playmais. Nebude chybět oblíbená kostičková herna Sluban.

KROMĚŘÍŽSKO

Relaxační zóna na Velkém náměstí

KDY: denně

KDE: Velké náměstí v Kroměříži

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Příjemným oživením centra města během hlavní turistické sezony je relaxační zóna na Velkém náměstí. Slouží především k oddechu, je místem pro setkávání lidí, kteří si zde mohou užít různé aktivity pro děti i dospělé. Zajištěno je občerstvení a každý den také doprovodný hudební program.

V pátek nebude chybět kostýmovaná prohlídka „Tajemství staré Kroměříže“ a k poslechu zahraje kapela Swingband. Večer pak zpestří příchod ponocného. Ten navštíví relaxační zónu také v sobotu, a to po koncertu Feryho fóry a Daji. Další hudební zpestření čeká na návštěvníky v neděli, kdy zónu oživí koncert kapely Nebo co.

Léto na nádvoří – Kateřina Marie Tichá a Bandjeez

KDY: sobota 14. července 20 hod

KDE: Nádvoří Starého pivovaru v Kroměříži

ZA KOLIK: 390 korun (v den akce 450 korun)

PROČ PŘIJÍT: Cyklus letních vystoupení pod širým nebem s názvem Léto na nádvoří letos odstartuje koncertem Kateřiny Marie Tiché a Bandjeez. Česká popová písničkářka a zpěvačka byla v roce 2013 nominována na Českého Slavíka v kategorii Objev roku, ve stejném roce také zahájila dosud trvající spolupráci s tehdy právě vznikající kapelou Jelen.



Léto na nádvoří nabídne během prázdnin také divadlo s cimbálovkou a koštem vína – Slovácko sa nneúdí, které je v plánu 4. srpna. Třetí akcí pak bude stand-up show Varieté Krhut 11. srpna.

Chovatelské trhy

KDY: neděle 16. července od 6 do 10 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 60 korun

PROČ PŘIJÍT: Na tradiční chovatelské burze, která se koná pravidelně každou třetí neděli v měsíci budou k vidění i koupi papoušci, drůbež, holubi, králíci a jiná drobná zvířata. Chybět nebudou ani prodejci s širokou nabídkou krmiv, vitamínů a dalších potřeb pro chovatele. Samozřejmostí je i tradiční široká nabídka občerstvení a řemeslných výrobků.

Dotýkat se exponátů přikázáno!

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Galerie v podloubí

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Interaktivní výstava pro děti i dospělé, jež v sobě kombinuje hru, zábavu i poučení. Návštěvníci mohou prozkoumat na dvě desítky exponátů, které jsou přímo určeny k vyzkoušení. Zjistíte, jak jste na tom s udržením rovnováhy nebo jestli vás obelstí důmyslné optické klamy. Objevíte, jak funguje černá díra, skleníkový efekt či akustický telefon. Ověříte si, kdo má lepší postřeh, větší sílu a mnoho dalšího.

SLOVÁCKO

Kopaničárské slavnosti

KDY: Pátek 14. července až neděle 16. července

KDE: Starý Hrozenkov

ZA KOLIK: Neupřesněno

PROČ PŘIJÍT: Tradiční, převážně na folklor zaměřené lidové slavnosti moravsko-slovenského pomezí, které v padesátých letech navázaly na spontánní střetávání se lidu obou zemí ve dvacátých letech minulého století, kdy byla na hranici zasazena Lípa bratrství. Akce je třídenní a program je velmi pestrý. V sobotu ve 21.30 hodin začne v rámci Slavností koncert kapely Mig 21.

Výstava televizních a rozhlasových přijímačů

KDY: Až do 31. prosince

KDE: Muzeum Bojkovska Bojkovice

ZA KOLIK: Neuvedeno

Výstava historických rozhlasových a televizních přijímačů v Muzeu Bojkovska v Bojkovicích.Zdroj: Deník/Pavel BohunPROČ PŘIJÍT: Výstava je věnována 100. výročí vysílání rozhlasu a 70. výročí zahájení televizního vysílání v tehdejším Československu. Vystavený je výběr rozhlasových a televizních přijímačů, které byly v průběhu historie k dostání na československé a českém trhu.



Návštěvníci mohou obdivovat elektronkové a tranzistorové přístroje, přenosná i stolní zařízení. Milovníci retro stylu jistě uvítají také přijímače kombinované s gramofonem nebo hudební skříně. Nechybí ani rádia kombinovaná s kazetovým přehrávačem z 80. let 20. století.

Výstava Na březích Nilu

KDY: až do 1. října

KDE: Muzeum J. A. Komenského Uherský Brod

ZA KOLIK: Dospělí 130 Kč, děti 70 Kč

PROČ PŘIJÍT: Prostřednictvím sbírkových předmětů výstava představí obyvatele starověkého nilského údolí a životní prostředí, které je obklopovalo a které dalo vzniknout jedněm z nejstarších civilizací. V rámci tří hlavních částí lze objevit jednu z nejdelších řek světa, návštěvníci budou zavedeni do egyptské zahrady, jež byla místem lásky i symbolem věčného života.

Zvířecí svět, úzce propojený s pantheonem bohů, ukáže rozličné živočišné druhy, jejich význam i typická vyobrazení. Starověcí řemeslníci, o nichž výstava pojednává také, totiž zvířecí motivy často využívali, například pro výzdobu sošek, amuletů či rakví. Kromě Národního muzea své sbírky zapůjčilo i Městské muzeum Moravská Třebová.

Výstava Na březích Nilu v Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě - plakát.Zdroj: se svolením Muzea J. A. Komenského Uherský Brod

VALAŠSKO

Portášské slavnosti

KDY: pátek 14. až neděle 16. července

KDE: Valašská Bystřice, areál Společenského domu U Pernických

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Portášské slavnosti nabídnou připomenutí a představení historie portášů (valašských strážců hranic v 17. a 18. století), četnických a policejních sborů a jejich vybavení a bohatý kulturní program.

Na pátek je naplánovaný každoroční podvečerní propagační pochod obcí a také promítání filmu Portáši v amfiteátru U Pernických.

Hlavním dnem slavností je sobota, která už od 10 hodin dopolne nabídne pestrý program. Návštěvníci se mohou těšit na soutěži pro děti i rodiče, vystoupení folklorních souborů Troják z Valašské Bystřice a Vsacan ze Vsetína, mužského pěveckého sboru Surovo drevo, nebo hudebních skupin Docuku, Ostroški, Trombitáši bratia Štefánikovci a STRAM.

Valašská Bystřice - Portáši.Zdroj: Deník/Michal Burda

Chybět nebude tradiční bojová ukázka tentokrát situovaná do období bitvy u Slavkova v roce 1805. Diváci se mohou těšit na dobové vojáky tří armád, koně, ukázku dělostřelectva, výcviku i bojů.

Součástí programu Portášských slavností ve Valašské Bystřici je také vernisáž výstavy s názvem Portáši, odhalení pamětní desky letci z Anglie Karlu Křenkovi, slavnostní přijímání nových portášů a zapálení portášské vatry.

V neděli se bude konat mše svatá ve valašskobystřickém kostele, po které bude následovat tradiční položení věnců u portášských hrobů. Slavnosti pořádá Valašský sbor portášský ve spolupráci s obcí Valašská Bystřice. Více na www.portasi.cz

Fešák pes aneb Punťašou

KDY: neděle 16. července od 14 hodin

KDE: Vsetín, výstaviště U Sandriku

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Středisko volného času Alcedo ve spolupráci se vsetínským Domem kultury pořádá už 17. ročník akce určené pro milovníky psů ve Vsetíně nazvané Fešák pes. Tato tradiční vsetínská voříškiáda je akcí, jejímž cílem je oslovit majitele psů, kteří mají své psy jako rodinné mazlíčky a nechodí s nimi na žádné cvičení pod vedením profesionálů. „Pejsci jsou vychováváni takzvaně přirozenou cestou,“ vysvětluje za pořadatele Radek Kleibl.



Fešák pes aneb Punťašou. Ilustrační foto.Zdroj: se svolením DK VsetínLetos bude součástí akce ukázka myslivecké kynologie se psem pod vedením Melánie Bastlové a ukázka psí agility pod vedením Nikoly Turečkové. Následně si budou moci všichni přihlášení pejsci vyzkoušet základní povely a dráhu agility pod vedením zkušených lektorů.



„Součástí akce bude prezentace krmiv pro psy manželi MVDr. Danielem Honzákem a MVDr. Simonou Honzákovou, kteří budou také odpovídat na dotazy, jak pejsky správně krmit,“ upozorňuje Radek Kleibl a dodává, že maximální počet psů přihlášených do workshopu je třicet. Povinná je registrace na místě.



Majitelé mohou přihlásit pouze zdravé, řádně očkované a odčervené psy na základě předložení očkovacího průkazu při veterinární přejímce.



Časový harmonogram:

14.00 – 15.00 – registrace a kontrola psů (Honzákovi)

15.00 – 15.30 – ukázka dovedností loveckého psa (Melánie Bastlová)

15.30 – 16.15 – ukázka Agility (Nikola Turečková)

16.15 – 17.00 – exhibice zúčastněných a vyzkoušení si překážek, diskuze ohledně výcviku a jak se starat o svého psa

Jan Hlucháň + Nebeztebe + KODDN

KDY: pátek 14. července od 20 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, I. nádvoří zámku – Letní scéna

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Kulturní zařízení města Valašské Meziříčí zve na letní hudební večer na nádvoří zámku Žerotínů. Servírovat se bude hudební menu o třech chodech. Vystoupí Jan Hlucháň - písničkář ze samého srdce Valašska, bohém s duší chlapce. V 18ti letech vzal poprvé do ruky kytaru, a už ji nepustil. Jako magnet přitahuje každého, kdo měl tu čest se s ním někdy setkat. Jeho netradiční texty, chytlavé melodie a energie projevu vás chytí u srdce. Jan Hlucháň. Osobnost natolik výrazná, že jej netřeba více představovat.

Dynamický a energický folklor a prý i křehký alternativní akustický groove poté nabídne uskupení Nebeztebe. „Kytaru, basu a kopák hraje většinou frontman, mandolinista mu kontruje a housle rozvíjejí svět kolem. A výsledek prolínají ambientní plochy. Naše hudba a texty nám spolukreslí obrazy. Texty lyrické, hravé, zahloubané, i angažované, když na věc přijde. Máme rádi dialog mužského povídání s ženským vokálem,“ popisují se muzikanti.

Třetím účinkujícím bude uskupení KODDN (neboli Kluci od dolního nádraží). Nabídnou kytarovou hudbu, co mění barvu jak chameleon a neustále se dere dopředu. „Projev tohoto tříčlenného ansámblu se základnou v Brně se rozprostírá na pomezí alternativního metalu, matematiky a post-hardcoru, na posledním albu navíc s podporou hutných, dystopií načichlých elektronických ploch. Doporučeno zejména milovníkům progresivních riffů, lichých rytmů a nečekaných hudebních zvratů,“ zvou pořadatelé.

Kapela KODDN.Zdroj: se svolením KZ Valmez

Pekařská sobota

KDY: sobota 15. července od 9 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě

ZA KOLIK: základní 160 Kč, snížené 130 Kč, žáci 70 Kč, rodinné 320 Kč, zvíře 40 Kč

PROČ PŘIJÍT: Rožnovský skanzen bude v sobotu 15. července hostit už 28. ročník tradiční přehlídky dovedností mistrů cechu pekařského s názvem Pekařská sobota. Připravené jsou ochutnávky pečiva na stáncích, soutěž pro návštěvníky v netradičních disciplínách, soutěž o nejlepší pekařský stánek, o nejlepší chleba a rohlík, pečení chleba v Billově domě v Dřevěném městečku a ve vodním mlýnu v Mlýnské dolině.



Časový harmonogram:

9:00 otevření areálu

10:00 slavnostní zahájení

11:30 - 12:30 Pekařský trojboj – soutěž návštěvníků v netradičních disciplínách

11.00 - 13.00 Dechová hudba Zubřanka – pódium u rybníčka

13:00 - 14:00 vystoupení Folklorního souboru Radhošť z Trojanovic

14:00 vyhlášení vítězů soutěže O nejlepší pekařský stánek – komorní amfiteátr

15:00 - 16:00 písničkář Jan Burian – komorní amfiteátr

Beata Bocek

KDY: sobota 15. července od 20 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, I. nádvoří zámku – Letní scéna

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Nezaměnitelná česko-polská písničkářka a hudebnice z Těšína. Písně o vzpomínkách, dětství, cestách i snech. Beata tvoří skladby pomocí looperu, kdy vrství svůj hlas přes sebe a vznikají tak harmonie hlasů v tanečně rytmickém aranžmá.

Lake Malawi, QAI

KDY: pátek 14. července od 19 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Brillovka, nádvoří

ZA KOLIK: předprodej 250 Kč, v den akce a na místě 300 Kč

PROČ PŘIJÍT: Koncert známé pop-rockové kapely. Jako předkapela se představí QAI, třinecká alternativní indie kapela s prvky popu.

Lake Malawi je indie-popová kapela, která funguje od roku 2013. Albert Černý a Jeroným Šubrt. To je momentálně celé osazenstvo kapely. Na koncertech jim sekundují Matyáš Vorda, Lukáš Chromek, Honza Uvira a případně ještě Pavel Plašil a David Kandler.

Nyní jim po dlouhých pěti letech vyšla teprve druhá deska The Great Video Game Crush. Stejně jako v předchozí kapele, Charlie Straight, píše Albert Černý většinu hudby a textů.

Za svoje skladby obdržel Albert několik Cen Anděl, Zlatého Slavíka i cenu MTV. Za více než 6 let existence stihla kapela odehrát skoro 400 vystoupení po ČR a celé Evropě. Za jeden z největších úspěchů lze považovat 11. místo ve finále soutěže Eurovision Song Contest 2019 v Tel-Avivu s písní Friend Of A Friend.

S debutovým albem Surrounded By Light čekali až do roku 2017. Deska byla kritiky velmi pozitivně hodnocena. Koncem roku 2022 vydali novou desku The Great Video Game Crush.

Petra Börnerová trio (CZ/SK)

KDY: neděle 16. července od 18 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, hudební altán

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Petra Börnerová trio je projekt české zpěvačky Petry Börnerové, slovenského hudebníka Tomáše Bobrovniczkého a jejich třináctiletého syna Tomáše, který hraje na bicí nástroje. Repertoár tria je postavený na převzatých i vlastních folk-bluesových písničkách. Skupinu je možné vidět v klubech, kavárnách ale i na festivalech.

Na rozdíl od ortodoxně bluesové minulosti se dnes zpěvačka Petra Börnerová nechává inspirovat též folkovými, jazzovými a rockovými podněty. Výsledkem je kultivované z jazz-blues vycházející písničkářství na špičkové instrumentální úrovni.

Petra Börnerová trio.Zdroj: se svolením agentury Téčko Rožnov p. R.Petra Börnerová trio má za sebou stovky vystoupení v ČR i v zahraničí. Tomáš Bobrovniczký získal ocenění Bluesman roka 2012, které udělila Slovenská bluesová společnost. Hrál a spolupracoval s umělci a kapelami jako Steve Clayton & the Wild Bluesmen, Kenny Neal, Eddie Martin band, Gwyn Asthon, Hans Theessink, Louisiana Red, Chris Duarte, Bob Margolin, EB Davis, Bluesweiser, ZVA 12-28 band, Stan the Man, Luboš Andršt, Roman Pokorný a další.

Petra Börnerová a Tomáš Bobrovniczký získali v roce 2017 ocenění v anketě portálu bluesmusic.cz v kategorii Osobnost české bluesové scény v roce 2016. Totéž se v následujících dvou letech podařilo i jejich triu. V roce 2022 se Petra Börnerová trio stalo vítězem Czech Blues Challenge.

Karpatské roubenky (výstava)

KDY: do 29. říjnaKDE: Zámek Lešná u Valašského MeziříčíZA KOLIK: od 30 do 60 KčPROČ PŘIJÍT: Hlavní výstava letošní sezony v zámku Lešná u Valašského Meziříčí ukazuje historický vývoj roubenek na Valašsku i to, jak bydleli naši předkové v minulých staletích. Prezentovány jsou přírodní materiály používané ke stavbě, stavební techniky, obyčeje spojené s bydlením, nebo rozmístění usedlostí v krajině. Mimo fotografií a modelů roubených chalup, zde jsou k vidění také staré nástroje na opracování dřeva či dochované součásti domů z muzejních sbírek. Děti si mohou vyzkoušet některé stavební postupy.

Poklady východní Moravy (výstava)

KDY: do 22. října

KDE: Zámek Kinských, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: od 50 do 90 Kč

PROČ PŘIJÍT: Atraktivní pohled do světa pokladů nalezených na území okresů Vsetín a Zlín nabídne nová výstava s názvem Poklady východní Moravy, která odstartuje v sobotu 6. května na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Muzeum regionu Valašsko představí nedávné objevy depotů s mincemi z Ústí, Loučky či Fryštáku a další nálezy pokrývající období od staré doby bronzové až po raný novověk.

Jak se do lesa volá (výstava)

KDY: do 31. prosince

KDE: Zámek Vsetín

ZA KOLIK: od 50 do 90 Kč

PROČ PŘIJÍT: Až do konce letošního roku bude na zámku Vsetín k vidění víceoborová výstava s názvem Jak se do lesa volá, kterou připravilo Muzeum regionu Valašsko.Expozice prezentuje les z pohledu různých oborů lidského vědění – historie, etnografie, biologie, čímž snaží se o vytvoření uceleného pohledu na celý jeho ekosystém a využívání, potažmo ovlivňování člověkem v minulosti. Je zaměřena primárně na oblast Valašska.



Prolínají se v ní témata biologicky-ekologické, jako přirozená skladba lesů kontra lesy hospodářské, jejich druhové složení, ohrožení škůdci, význam pro klima či hydrologické poměry. Historický pohled přibližuje vývoj lesního hospodaření v regionu, celkovou proměnu vnímání lesa člověkem v průběhu staletí a dnes již zaniklá lesní řemesla jako dehtářství, uhlířství či potašárny.



Etnografická část výstavy ukazuje les jako klíčový zdroj materiálu pro obyvatele regionu a vlastní využití dřeva, dále se zabývá i reflexí lesa v lidové kultuře. Výstavu finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

50 let CHKO Beskydy (výstava)

KDY: do 5. listopadu

KDE: Valašské Meziříčí, Zámek Kinských

ZA KOLIK: od 50 do 90 Kč

PROČ PŘIJÍT: Muzeum regionu Valašsko připravilo na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí výstavu věnovanou propojení člověka a přírody v Chráněné krajinné oblasti Beskdy, která si letos připomíná 50 let od svého založení. Dozvíte se spoustu zajímavostí o tom, jak funguje ochrana tohoto jedinečného území a co přináší lidem i zdejší fauně a flóře.

Výstava sleduje současnou znalost ochranářské problematiky a činnost správy CHKO na území Valašska i Slezska. Poukazuje na přínos vzniku CHKO pro společnost a místní obyvatelstvo včetně zdůraznění potřeby nezbytného a neustálého propojení člověka s krajinou, kterou vytvořil svým nezaměnitelným způsoben hospodaření.Návštěvník se seznámí s hlavními biotopy CHKO, jejich biodiverzitou, významnými a typickými druhy organismů, ochranářskými postupy i problematikou trvale udržitelného hospodaření pro zachování krajinného rázu typického pro náš region.

Čtení pod lavici (výstava)

KDY: do 10. září

KDE: Zámek Vsetín

ZA KOLIK: od 50 do 90 Kč

PROČ PŘIJÍT: Muzeum regionu Valašsko připravilo na zámku Vsetín výstavu zapůjčenou z Regionálního muzea v Litomyšli, která ukazuje, jaké časopisy pro děti a mládež se vydávaly a četly v Československu během 20. století. Součástí je i interaktivní program, jenž je inspirován hrami ze starých časopisů.



Výstava Čtení pod lavici ukáže časopisy z dob dnešních rodičů, prarodičů a praprarodičů. Seznámíte se s těžkými začátky vydavatelů „za Rakouska“, rozmachem ukončeným nacisty, vnucenou komunistickou reorganizací i velkými nenaplněnými porevolučními plány. K vidění je přes 150 titulů, mezi nimi třeba Malý čtenář, Junák, Mladý hlasatel, Punťa, Srdíčko, Rodokaps, Vpřed, Mateřídouška, Ohníček, Sluníčko, Sedmička, Pionýr, ABC, VTM, Pionýrská stezka, Čtyřlístek, Kometa, Pif, Mickey Mouse, Šmoulové, Asterix a mnohé další.Výstava je doplněna interaktivním programem inspirovaným hrami ze starých časopisů. Můžete se také začíst do mnoha ukázek komiksů, českých, francouzských nebo třeba kubánských.