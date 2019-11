Navštivte Muzeum veteránů v Kovozoo ve Starém Městě. Jde o výstavu “veteteránismu”, kde se snaží ukázat veteránský svět takový jaký je, v celé své rozdílnosti, odlišnosti typů, stáří a modelů aut…

Muzeum veteránů v Kovozoo. | Foto: Foto: Muzeum veteránů v Kovozoo.

KDY: listopad až březen 10–16 hodin

KDE: Kovozoo Staré Město, Brněnská 1372, Staré Město

ZA KOLIK: Vstupné děti do 3 let zdarma, 3-15 let 60 Kč, dospělí 90 Kč, studenti, senioři a ZTP 80 Kč