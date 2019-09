Už ve Velkých Karlovicích, které jsou výchozím bodem výletu, se nachází spousta zajímavostí, které stojí za zmínku. Jedno z takových míst je hotel Horal (49.3766097N, 18.3924408E), kde si můžete užít koupání v termálních bazénech se slanou vodou. Pokud chcete jít za vzděláváním a historií, navštivte Karlovské muzeum (49.3603578N, 18.2845117E) nebo historický kostel Panny Marie Sněžné (49.3593906N, 18.2855375E), který pochází z roku 1754.

Trasa do Vsetína je vyznačena jako cyklotrasa č. 50. Při vyjetí z Velkých Karlovic budete projíždět městem Karolinka. Místo, které určitě stojí za zastávku, se však nachází až vesnici za Karolinkou. Nový Hrozenkov. V tomto městě je totiž umělé jezero, nazývané valašský Balaton, oficiálním názvem přírodní areál Na Stanoch (49.3450811N, 18.2182275E). Vodní plocha má rozlohu téměř deset hektarů. V areálu se nachází bufet, sociální zařízení a dokonce i hřiště na plážový volejbal.

Po osvěžení v umělém jezeře se vydáte dále na cestu obcemi Halenkov, Huslenky a Hovězí. Cyklostezka se drží kolem vodního toku, nezasahuje tak do obydlených částí a průjezd vesnicemi je pořád krásnou projížďkou v přírodě.

Poslední vesnicí před Vsetínem je Janová. Ta se od Vsetína nachází zhruba čtyři kilometry. Další zajímavosti se však nachází až ve Vsetíně a se zastávkou je lepší vydržet až do tohoto cíle. Je to město s bohatou historií a zajímavými památkami. Dominantou je vsetínský zámek (49.3406633N, 17.9991706E), u kterého se nachází zámecká zahrada. Pro děti zde lze využít naučné stezky Příroda vsetínských parků a procházku po parku využít i ke vzdělávání. Pokud však budete chtít relaxovat, je vhodné navštívit koupaliště v areálu U Průmyslovky (49.3368569N, 18.0015372E), ve kterém se nachází jak víceúčelový bazén, tak i dětský bazén s atrakcemi.

Cesta ze Vsetína do Valašského Meziříčí je ještě dlouhá 20 km. Cyklostezka vede do Pržna, dále do obce Mikulůvka a do vesnice Bystřička. Cesta dále pokračuje do Valašského Meziříčí.

Valašské Meziříčí je město s mnoha památkami. Navštívit můžete například farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (49.4725847N, 17.9708019E) nebo jeden ze dvou zámků (49.4715022N, 17.9692083E, 49.4784319N, 17.9683350E), které se v okolí nachází. Odpočinout si však můžete i v bazénu na koupališti (49.4702147N, 17.9878903E), které nabízí rekreační bazén se skluzavkou, dětské brouzdaliště a další atrakce.