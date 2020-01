KDY: od 29. listopadu 2019 do 31. ledna 2020

KDE: Jezuitská kolej - Slovácké centrum kultury a tradic, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: vstupné 20 Kč

Od pondělí do soboty je otevřeno od 9 do 18 hodin, v neděli od 9 do 16 hodin. Vstupné činí 20 korun.

Pro lepší prožitek z jízdy doporučují brusle nabrousit.