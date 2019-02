19. Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů ve Zlíně

Hudební sdružení Zlín Vás srdečně zve na 19. ročník Mezinárodního festivalu dechových orchestrů a folklorních souborů. Těšit se můžete na zahraniční orchestry z Rakouska, Německa, Maďarska, Ruska a Slovenska a na folklorní soubory z Polska, Turecka, Slovenska a na naše místní orchestry a soubory. Vystoupení budou probíhat nejen na náměstí Míru, ale i v parku Komenského za Zlínským klubem 204 (bývalá knihovna) a dostane se i na příznivce dobré hudby ve Fryštáku, Otrokovicích, Vizovicích a v Luhačovicích.

PROGRAM

čtvrtek 30. 8. 2018 náměstí Míru ve Zlíně

Zahajovací koncert

18:00 Sdružení dechového orchestru mladých Zlín

19:00 Velký dechový orchestr Zlín

pátek 31. 8. 2018

Zlín

14:00 upoutávky souborů ve městě

DO Leibnitz Rakousko

DO Balatonfured Maďarsko

DO Jaroslavl Rusko

FS Koscielec Polsko

FS Istanbul Turecko

náměstí Míru ve Zlíně - program k uctění památky Františka Sušila

16:30–17:00 DO Jaroslavl Rusko

17:00–17:40 DO Balatonfured Maďarsko

17:50–18:10 FS Istanbul Turecko

18:15–18:30 Kašavští gajdoši

18:40–19:10 DO Holice

19:20–20:20 program k uctění památky Františka Sušila

Mužáci Zlín

FS Kašava Zlín

FS Vonica 80 Zlín

FS Bartošův soubor Zlín

20:30–20:50 FS Váh Púchov Slovensko

21:00–21:45 DO Vaihingen Německo

park za Zlínským klubem 204

16:00–16:30 CM Valášek ZUŠ Zlín-Jižní Svahy

16:30–17:00 CM Denica ZUŠ Zlín-Jižní Svahy

17:00–17:30 CM Kuráž ZUŠ Morava

17:30–18:00 CM Adnrýsek ZUŠ Morava

18:00–18:30 CM Muzička ZUŠ Morava

18:30–19:00 Gajdoši ZUŠ Morava

19:30–24:00 beseda u cimbálu

náměstí ve Fryštáku

16:00–17:00 DO Vaihingen Německo

náměstí 3. května v Otrokovicích

16:00–16:40 FS Koscielec Polsko

17:50–17:45 DO Leibnitz Rakousko

sobota 1. 9. 2018

náměstí Míru ve Zlíně

9:00–9:30 DO Malenovjanka

10:00–11:00 FESTIVALOVÝ PRŮVOD PO TŘ. T. BATI



náměstí Míru ve Zlíně

11:30–12:00 Monstrkoncert - skladby Jaroslava Bílého

12:00–12:30 DO Miklovci

12:30–13:00 DO Fryštácká Javořina

13:00–14:00 přijetí zástupců souborů na radnici

Sobotní GALA PROGRAM

15:30–16:00 DO Jistebník

16:10–16:30 FS Kosíř, Kostelec na Hané

16:40–17:10 DO Holice

17:20–17:40 FS Lipovjan Lipov

17:50–18:20 DO Nová Dubnica Slovensko

18:20–18:40 FS Koscielec Polsko

18:50–19:20 DO Jaroslavl Rusko

19:30–19:50 FS Javořina Rožnov p. Radhoštěm

20:00–20:20 FS Váh Púchov Slovensko

20:30–21:10 DO Leibnitz Rakousko

park za Zlínským klubem 204

15:00–15:30 ZE-SWA-HOO BAND ZUŠ Zlín-Jižní Svahy

15:30–16:00 Piráti ZUŠ Zlín-Jižní Svahy

16:00–16:30 Foggy Way ZUŠ Štefánikova Zlín

16:30–17:00 B.P.M. 2018 ZUŠ Zlín-Malenovice

17:00–17:30 Big Band ZUŠ Zlín-Malenovice

19:30–20:00 Zlínské jazzové smyčce ZUŠ Morava

20:00–21:00 Moravia Big Band ZUŠ Morava

21:00–24:00 Avion Big Band

Vizovice - parkoviště za Domem kultury

14:00–15:00 DO Balatonfured Maďarsko

15:00–15:45 FS Istanbul Turecko

15:45–16:45 DO Vaihingen Německo

Neděle 2. 9. 2018

Luhačovická kolonáda

14:00–14:45 DO Jaroslavl Rusko

15:00–15:45 FS Istanbul Turecko

16:00–17:00 DO Leibnitz Rakousko

S ohledem na množsví souborů může být program v jednotlivých bodech korigován.