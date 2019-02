19. ročník pivního marathonu Krügl Cup

Už po devatenácté v historii se tento rok uskuteční tradiční luhačovický pivní závod Krügl Cup. Jako každý rok se trať závodu vine dědinou, městem, malebným lázeňským parkem, přehradou až do svého cíle v Pozlovicích na hřišti. Pojďte si poměřit síly s ostatními nebo si prostě jen užít Luhačovice a Pozlovice nad sklenkami zlatavého moku!

„Jedná se rytířskou soutěž, kdy hlavním cílem je vypít v 15 různých restauracích 15 malých piv, a to vsedě a pokud možno na zahrádce. Samozřejmostí je pestrý pivní mix, neboť nechceme, aby v každé stanici byla stejná značka a stupeň piva", upřesnil za organizační tým Tomáš Vlk.

Letošní trasa bude rekordně dlouhá a náročná. Závodníci vyrazí ze zahrádky U Mata v Zahradní čtvrti (start v 13:30), přes lázeňské náměstí (snad) dorazí na přehradu a následně zakotví na zahrádce hospody v Pozlovicích na hřišti, kde po necelých 12 kilometrech skončí závod dopitím posledního hltu malého piva. V seznamu zastávek došlo jen k dílčím změnám a na závodníky jsou opět připraveny tradiční, léty ověřené hospody. Týmy čekají opět celkově až tři stoupačky, jedna do obvyklého sportovního areálu Radostova, druhá do Solného a třetí na přehradu.

V loňském roce doběhl do cíle v nejrychlejším čase 2 hodiny a 35 minut tým ve složení Petr Gabriel, Marek Truhlář, Jan Zelda, Pavel Fojtů a Kamil Noga. Odměnou jim byl již klasický 50-ti litrový soudek 11° uherskobrodského Patriota od Pivovaru Uherský Brod, který je stabilním partnerem pivního maratonu, a dále pak poukazy na bezplatný vstup na pivní koupel, které věnoval do soutěže Hotel Rezidence Ambra.

Na druhém místě se v čase 3 hodiny a 22 minut umístila skupina ve složení Jan Juráň a Tomáš Pechman. Tito borci obdrželi poukaz na 30-ti litrový soudek 11° uherskobrodského Patriota.

Na třetím místě se v čase 3 hodiny a 50 minuty umístila přespolní skupina Pavel Štulc, Jiří Fojtík a Jiří Pospíšil. I pro tento tým byly připraveny odměny – 15-ti litrový soudek 11° uherskobrodského Patriota a poukaz na bezplatný vstup do wellness světa Wellness hotelu Pohoda v Pozlovicích.

Nejrychlejší ženou v cíli byla Simona Řádková v čase 4 hodiny 58 minut. Dostalo se jí tak čestného diplomu a uznání soutěžících. Podobně odměny jsou pro soutežící připraveny i v tomto ročníku.

Celá trasa bude představena až na samotném startu. Startovné bylo stanoveno na 400 Kč (pokrytí soutěžních piv, občerstvení v cíli, diplomy, náklady pořadatele). Organizátoři rádi poskytnout tipy na vhodné ubytování pro přespolní účastníky soutěže.