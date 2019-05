22. ROČNÍK SALONU FILMOVÝCH KLAPEK VE ZLÍNĚ

Poslední, pátou zastávkou končí ve Zlíně cesta letošního již 22. ročníku projektu Salonu filmových klapek, který je tradiční součástí doprovodného programu Zlín Film Festivalu. Unikátní umělecká díla od předních českých výtvarníků ztvárněná na filmové klapce zde budou k vidění hned na 2 výstavách. V prostorách OZC Zlaté Jablko si je návštěvníci mohou prohlédnout od 14. května do 22. května. Poté se klapky přesunou do Kongresového centra Zlín a vystaveny zde budou do 25. května. Putování letošní Klapka tour tradičně ukončí aukce, která se letos uskuteční v neděli 26. května v Kongresovém centru ve Zlíně v době konání 59. ročníku Zlín Film Festivalu – Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež.