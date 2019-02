Adventní dílny ve zlínské ZOO

Poslední listopadový víkend se ve zlínské zoo ponese ve vánoční atmosféře. Ve dnech 24. a 25. listopadu zoo připravila oblíbené adventní dílny. Návštěvníci si tak mohou v dostatečném předstihu vyrobit vánoční výzdobu pro svoje domovy, načerpat sváteční náladu a poprvé také uvidět historický betlém ze sbírek zámku Lešná.

Dílny budou v sobotu 24. listopadu a neděli 25. listopadu probíhat vždy od 10 do 15 hodin ve středisku Tyrolský dům (budova naproti zámku Lešná). Pro návštěvu zoo bude kromě hlavního vstupu mimořádně otevřena i pokladna sezónního vstupu.

Adventní dílny se u návštěvníků setkávají s velkým ohlasem. „Každým rokem se počet dětí a dospělých, kteří využijí naší nabídky a přijdou si vyrobit vánoční dekorace, zvyšuje. Máme z toho radost a vždy se snažíme přijít s novými nápady. Vydatně nám v tom pomáhá Jana Svobodová z Ateliéru Radost z Otrokovic,“ uvedla Romana Bujáčková, vedoucí oddělení marketingu. Svou obtížností jsou dílny určeny pro děti i dospělé. A jak říká Romana Bujáčková, bude se na co těšit. „Letos budou hlavním hitem papíroví andílci a ozdoby na stromek z přírodních materiálů. Samozřejmě nebude chybět ani výroba adventních věnců. Poskytnutí korpusu, ozdob a větviček jehličnanů pro jejich zhotovení zpoplatňujeme částkou 100 Kč za jeden věc. Vše ostatní mají návštěvníci zdarma,“ dodala Romana Bujáčková.

Letošní adventní dílny nabídnou i výjimečný zážitek. Pouze během těchto dvou dní bude vystaven historický betlém z kmenové sbírky zdejšího zámku Lešná. Betlém návštěvníci uvidí v prvním patře Tyrolského domu, kde bude také zázemí adventních dílen. „Betlém nebyl v zoo ani na zámku Lešná dosud nikdy vystaven, navíc se vlastně jedná tak o trochu tajemný předmět. Neznáme jeho autora, ani dobu vzniku. V záznamech bohužel tyto údaje chybí. Národní památkový ústav, jako vlastník historického mobilárního fondu zámku Lešná, souhlasil s výjimečnou krátkodobou výstavou tohoto díla, které poté bude opět uloženo do zámeckého depozitáře,“ uvedla Romana Bujáčková. Betlém je zřejmě dílem lidového umělce z počátku dvacátého století. Jedná se o dřevěné řezbované figury s barevnou polychromií. Výška figur je okolo třiceti centimetrů.

ZOO Zlín je během listopadu otevřena od 8.30 do 16.00 hodin. Návštěvníci mohou využít zvýhodněného zimního vstupného, které pro dospělé činí 80 Kč, pro seniory 60 Kč a pro děti do 15 let 40 Kč.