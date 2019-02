Astro festival zdraví v Otrokovicích se koná od 10. do 11. listopadu od 9 do 17 hodin, a to v tamní Otrokovické Besedě.



Jedná se o akci zaměřenou na zdravý životní styl, alternativní medicínu a astrologii.

Program: Alternativní medicína, porady s věštci, astrology, numerology, odblokování, detoxikace, výklady z ruky a karet, měření aury, automatická kresba, atd. Nebudou chybět doplňky zdravé výživy, mandaly, minerály, odborná literatura, včetně rukodělných výrobků a šperků z přírodních materiálů. Po oba dny přednášky, workshopy a meditace.

Vstupné: Dospělí - 50 Kč, děti - 20 Kč

Akci pořádá DAN ČAGÁNEK. Parkování zdarma, výtah k dispozici, občerstvení zajištěno.