Bazárek oblečení či hraček v Neubuzi

KOMUNITNÍ ŠKOLA SOVA A OBEC NEUBUZ POŘÁDAJÍ v pátek 5. dubna 2019 od 9 do 17 hodin bazárek jarního a letního oblečení pro děti i dospělé, a také hraček a potřeb pro mrňata.

Koná se v obci Neubuz (společenská místnost nad obchodem Enapo).

Příjem - po domluvě nejpozději do středy 3. 4. 2019, výdej - úterý 9. 4. 2019 do 14 hodin - po domluvě i mimo termín.



Nutná rezervace na čísle: 605 701 367 do pondělí 1. 4. 2019. "Přijímáme zboží řádně označené celým jménem, cenou a se seznamem zboží. Poplatek za příjem zboží 50 Kč, maximální množství 50ks/osoba," vzkazují pořadatelé.