Unie rodičů při ZŠ a MŠ Veselá pořádá Bazárek zimního a podzimního zboží. Koná se v pátek 12. října 2018 od 15 do 18 hodin v klubovně hasičské zbrojnice ve Veselé. Stavte se nakoupit, ale i prodat podzimní a zimní oblečení, obuv, výbavu na zimní sporty a jiné pro děti od 3 do 15 let. Nájemné se neplatí, občerstvení je zajištěné.