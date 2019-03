BEAUTY STREET VE ZLATÉM JABLKU

Hned dvě události spojené s Parfumerií Douglas nabídne v polovině března obchodní a zábavní centrum Zlaté jablko ve Zlíně. Po měsíci rekonstrukce se zde ve čtvrtek 14. března za účasti modelky Simony Krainové otevírá nová, o polovinu větší prodejna, a zároveň proběhne oblíbená dvoudenní Beauty Street, ve které odborníci poradí s líčením a péčí o pleť. Exkluzivní VIP péči mohou zažít návštěvníci obchodního centra Zlaté jablko v tradiční „uličce krásy“ Beauty Street. Make-up artisti Parfumerie Douglas budou ve čtvrtek 14. a v pátek 15. března od 11 do 19 hodin připraveni představit zájemcům aktuální trendy v líčení, doporučit vhodné přípravky z široké nabídky světových kosmetických značek i odpovídající vlasový styling. Na místě bude také profesionální fotografka, která nový look vyfotí. Vytištěnou fotografii je možné získat k nákupu zdarma, stejně jako další dárky a slevy. Březnová Beauty Street je první akcí Parfumerie Douglas po rozsáhlé rekonstrukci prodejny. Slavnostní otevření nové parfumerie proběhne ve čtvrtek 14. března v 11 hodin, pásku přestřihne známá modelka Simona Krainová. Na první nakupující čekají dárky k nákupu a prezentace beauty drinku Masterpiece by Simona. Rezervace na hodinovou konzultaci a líčení v Beauty Street je možné provést na rezervace.douglas.cz.