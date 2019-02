Bohemia Voice, české vokální kvarteto reprezentující crossover žánr v hudbě a Filharmonie Bohuslava Martinů vystoupí na společném koncertě, který se uskuteční 19. listopadu od 19 hodin v prostorách Kongresového centra Zlín (nám. T. G. Masaryka 5556, Zlín).

Unikátní koncert s názvem „Bernsteinovy broadwayské melodie" je pořádán u příležitosti 100. výročí narození Leonarda Bernsteina. Skladby L. Bernsteina zaznějí pod dirigentskou taktovkou indického maestra Debashishe Chaudhuriho. Program benefičního koncertu, který pořádá nezisková organizace Srdce na pravém místě zároveň na podporu rodiny Petříkových, je v režii Steva Josephsona. Uslyšíte melodie z muzikálů a operet jako například: Candide (I am easily Assimilated a It must be so), On The Town (Ya got me, Come up to my place, New York, New York) a Wonderful Town (A little bit in love, Wrong note rag).

Výtěžek z koncertu půjde na Adélku, která trpí velmi vzácným genetickým Phelan McDermid syndromem. Hlavním cílem je podpořit Adélku, jejího brášku Tadeáška a maminku Broňku v jejich nelehké životní situaci a získat pro ně finanční prostředky ke koupi potřebného bytu.

BOHEMIA VOICE:

Zuzana Seibertová, soprán

Elin Špidlová, mezzosoprán

Bronislav Palowski, tenor

Lukáš Sládek, basbaryton

FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ

Dirigent: Debashish Chaudhuri

Vstupenky zakoupíte online na http://vstupenky.filharmonie-zlin.cz/nebo v pokladně FBM v Kongresovém centru.