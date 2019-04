Beseda nazvaná Vandráci Vagamundos

Zveme vás na besedu nazvanou Vandráci Vagamundos. Koná se ve čtvrtek 2. května 2019 od 19 hodin.

Místo konání: Kongresové centrum ve Zlíně (nám. T. G. Masaryka 5556).

Vstupné: 290 Kč.

Herci Pavel Liška, Honza Révai a kameraman Hynek Bernard tři měsíce vandrovali po Střední Americe. Nejdřív byli viděni v Panamě, pak mířili do džunglí Kostariky, vandrovali po velké Nikaragui, přes varování projeli Honduras, pak i zemi plnou vulkánů El Salvádor, nádhernou Guatemalu, maličké Belize a obrovské Mexiko.

Vybavili se kamerami, foťáky a dronem. Chtěli poznat místní kulturu, indiánské legendy a zažít i nečekané. Cestopisný večer s Vandráky Pavlem Liškou a Honzou Révaiem, kteří na své přednášce představí i to, co se nevešlo do jejich cestovatelsko zábavného pořadu na Prima COOL.

Po skončení besedy bude prostor na dotazy a autogramiádu. Výtežek po odečtení nákladů bude věnován Krajské nemocnici T. Bati.

Vstupenky k zakoupení online na www.smsticket.cz nebo v předprodeji na pokladně GA Cinema v OC Zlaté jablko (nám. Míru 174, 760 01 Zlín).