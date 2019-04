Beseda s bývalým politickým vězněm v Otrokovicích

Jedinečnou příležitost vyslechnout si životní příběh bývalého politického vězně Jaroslava Březovjáka máte v úterý 30. dubna 2019 v obřadní síni otrokovické radnice. Setkání s touto zajímavou osobností se koná od 16 hodin.

Odbor školství a kultury a jeho oddělení městské knihovny připravují v rámci 30. výročí sametové revoluce řadu akcí. První z nich je právě setkání s politickým vězněm Jaroslavem Březovjákem.

„Přijďte si poslechnout zajímavý životní příběh člověka, který se zapojil do protikomunistického odboje a při pokusu o přechod státních hranic byl zadržen, odsouzen a nasazen do uranových dolů, kde strávil 15 měsíců,“ pozvala veřejnost Radka Jarková, vedoucí městské knihovny.

Jaroslav Březovják v květnu oslaví 87 let. Se svou manželkou aktivně pracuje ve zlínské Konfederaci politických vězňů.