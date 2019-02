Přijďte si pro Betlémské světlo, a to do Napajedel. Dne 23. 12. 2018 jej tam budou skauti a skautky z Napajedel rozdávat. Letos budou mít nově ořevřený stánek před budovou tamního kina. Stánek bude otevřený od 14 do 16 hodin.