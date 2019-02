Bojané v Otrokovicích

Podlužácká dechová hudba z Dolních Bojanovic se během svého působení neodmyslitelně zapsala do srdcí mnoha příznivců tohoto žánru. Bojané mají svůj nezaměnitelný ryzí zvuk, vycházející z regionu bohatého na lidovou píseň. Počátky kapely sahají do šedesátých let minulého století, za tu dobu se v kapele vystřídala řada výborných muzikantů, zpěváků i vypravěčů. Současní Bojané jsou partou mladých muzikantů, převážně absolventů ZUŠ Dolní Bojanovice…

Akce se koná v neděli 8. dubna 2018 od 14 do 18 hodin ve Velkém sále Otrokovické Besedy. Vstupné je 130 Kč