Burger festival ve Zlíně

BURGER STREET FESTIVAL poprvé ve Zlíně! Představí ty nejlepší burgrárny, hranolkárny, zmrzlináře a všechny, co moc dobře ví, co se k hamburgerům sluší a patří. Akce se koná od pátku 21. června do neděle 23. června 2019, a to od 10 do 22 hodin na tamním náměstí Míru.

Co vás čeká?