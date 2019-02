Jste zváni v rámci akce Česko zpívá koledy do kulturního areálu v Petrůvce. Oblíbenou a tradiční akci pořádá obec ve spolupráci s regionálním Deníkem.

Přesně v 18 hodin dne 12. prosince 2018 začne celé Česko zpívat několik známých koled: Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán a Půjdem spolu do Betléma a další, a to právě také v Petrůvce. Zapojit se můžete i vy.