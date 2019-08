Zveme vás na Cirkusový workshop ve Zlíně

Kdy: 6. září od 15.30 hodin

Kde: park Komenského ve Zlíně

Máte rádi cirkus? Rádi byste se naučili něco z cirkusových dovedností? Tak to nesmíte chybět na této akci plné žonglování a akrobacie. Přijďte se vyřádit do parku Komenského. Je to zábava pro celou rodinu.