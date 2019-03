Co má umět předškolák při vstupu do ZŠ? Dozvíte se to na přednášce

Kamarád Nenuda ve Zlíně zve na interaktivní seminář s paní ředitelkou Základní školy Sazovice Věrou Velískovou na téma Co má umět předškolák při vstupu do ZŠ aneb školní zralost. Místo si, prosím, rezervujte na kamarad@nenuda.eu nebo na tel.: 777 779 027. Vstupné 100 Kč. Hlídání dětí zajištěno. ˟ 26. 3. (16:30–17:30) Gahurova 5265, Zlín otevřít v novém okně SDÍLEJ: