CYKLOTRASA: Z Kroměříže do Otrokovic

Cyklotrasa podél Baťova kanálu nabízí místa ke koupání i krásné výhledy. Trasa, která vede z Kroměříže do Otrokovic, se táhne kolem Baťova kanálu. Je rovinatá, tudíž projet ji není příliš namáhavé. Začíná u parkoviště u Kauflandu v Kroměříži a vede dál kolem letiště k řece Moravě. Zbytek trasy vede převážně po břehu Moravy. Cyklostezka má asfaltový povrch a díky kráse přírody je v letních měsících silně vytížena. Po cestě se můžete občerstvit v Kvasicích, kde se stojí restaurace Sportareal Kvasice. Kromě občerstvení si užijete i zábava v podobě pumptracku. Areál nabízí také ubytování.

Dále cyklostezka pokračuje do Otrokovic k místnímu Štěrkovišti, kde se nachází spousta občerstvovacích podniků. Bonusem je samotná vodní plocha, která může sloužit jako přírodní osvěžení. Pro náročnější je v blízkosti také koupaliště Baťov, které má vyhřívanou vodu a krásné zázemí s bufetem a sportovním vyžitím v podobě pingpongu, volejbalu či nohejbalu.

Stezka dále vede Napajedly, Spytihněvem, Babicemi až do Uherského Hradiště. Díky nenáročnému terénu je cesta vhodná i pro rodiny s dětmi, seniory či bruslaře. V Napajedlech se nachází přírodní koupaliště Pahrbek, kde si můžete také odpočinout a zrelaxovat u vody. Na trase je rovněž možné zapůjčení lodí a hausbótů ve Spytihněvy Hamboot.

Průjezd Babicemi vás zavede do Starého Města, kde si můžete opět odpočinout u dobrého jídla v Restauraci Přístav. Město nabízí rovněž

velké vyžití pro děti. Jedním z takových míst, které můžete navštívit je Kovozoo, která využila starých nepotřebných kusů železa a dala jim

nový život v podobě kovových zvířat. Součástí areálu Kovozoo je také 26 metrů vysoký maják, z něhož je krásný výhled na Staré město, Uherské Hradiště a jejich okolí. Uherské Hradiště je historické město s řadou památek, které stojí za zhlédnutí. Pokud jste však dojeli do cíle a na poznávání památek už vám nezbyly síly, můžete si odpočinout v moderním aquaparku, který nabízí tobogány, bazény, vířivky, ale také wellness – sauny a masáže. Na své si přijdou i milovníci vína, neboť v Uherském Hradišti se nachází Galerie slováckých vín. Ta nabízí pouze to nejlepší ze zdejších vinic. A pokud stále sportování nemáte dost, můžete zavítat na rozhlednu Rovninu. Po vyšlapání 127 schodů se vám naskytne krásný pohled na údolí řeky Moravy a Bílé Karpaty.