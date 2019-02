Cyklovýlet s výhledem na Svatý Hostýn

Trasa, která začíná na břehu řeky Dřevnice ve Zlíně, pokračuje po asfaltové cyklostezce kolem zábavního parku pro děti přes lázně Kostelec až do Štípy. Zde je možné zastavit se na Mariánském náměstí. Pak se projíždí kolem zoo Lešné do Fryštáku. V této obci je nutné držet se cyklotrasy až do obce Lukoveček, kterou se projíždí až k rozcestí Hladovna. Odsud nastane dlouhé stoupání po asfaltové cyklostezce až k rozcestí U Dubu. Tam však čeká odpočívadlo a následuje sjezd až do obce Rusava. Odtud pak po cyklostezce směrem na obec Brusné, ovšem u penzionu Brusenka je třeba cyklostezku opustit a jet směrem do Slavkova pod Hostýnem. Zde je pak možné pokochat se výhledem na Svatý Hostýn. Cyklovýlet končí po přijetí do obce Bystřice pod Hostýnem.