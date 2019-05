Den otevřených dveří v DSZO ve Zlíně

Ve znamení oslav 75. výročí zahájení trolejbusové dopravy ve Zlíně bude probíhat letošní den otevřených dveří v areálu Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice. Koná se 8. června 2019. Vstupné je zdarma.

Den otevřených dveří DSZO s pestrým programem je určen pro mladé i starší, dopravní odborníky i laiky. Brána vozového depa bude pro vás otevřena od 9 do 16 hodin. Čeká na vás prohlídka dispečinku, prohlídka odstavených vozidel a dílen, prohlídka technického zázemí, průjezd myčkou, ale také hry a soutěže pro děti ve spolupráci s DDM Astra Zlín, občerstvení, nafukovací balonky a reprodukovaná hudba.

Nebude chybět ani zvláštní bezplatná linka historických trolejbusů a autobusů mezi vozovnou a točnou Sportovní hala.

Zvláštní autobus bude jednou za hodinu jezdit také z vozovny ke Státnímu okresnímu archivu ve Zlíně-Klečůvce, který bude mít také svůj den otevřených dveří. Jeho brány budou otevřeny od 10 do 16 hodin. Zpřístupní dokumenty týkající se budování a rozvoje vodárenské sítě v regionu. Novinkou budou komentované prohlídky přímo v úpravně vody Klečůvka, kam bude od archivu vyjíždět kyvadlová doprava. Autobusy na této lince budou zastavovat také ve Zlíně v Přílucké ulici v blízkosti sídla Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, kde si budete moci prohlédnout hasičskou techniku.

Pro všechny dopravní fanoušky a milovníky historie MHD bude velkou atrakcí nově zrekonstruovaný červeno-bílý historický autobus ŠM 11 z roku 1981. Bude to již páté vozidlo MHD ve flotile historických vozů DSZO. Bude se také prodávat nově vydaná publikace DSZO "75 let s trolejbusy", která zachycuje posledních pět let fungování městské hromadné dopravy ve Zlíně a v Otrokovicích.