V rámci Mezinárodního dne seniorů srdečně zveme na Den otevřených dveří ve wellness, Sportovní areál Baťov, Erbenova 1891, Otrokovice, za budovou SENIORu B, a to v pondělí 1. října 2018 od 8 do 12 hodin.

V tento den bude pro seniory nad 60 let možnost objednávky na využití wellness centra dne 5. 10. 2018 zdarma.