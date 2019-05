Den Země na štěrkovně Spytihněv

Zveme vás na osmý ročník akce Den Země na štěrkovně ve Spytihněvi, uskuteční se v sobotu 11. května 2019 od 13 hodin, a to za každého počasí.

Těšit se můžete na odpoledne plné her a soutěží: dárky pro děti, vystoupení pěveckých, tanečních kroužků a hudebních skupin Kids, Out of nowhere z DDM Matýsek. Už tradičně bude připravena výstava ryb, sázení stromů a keřů v areálu štěrkovny a dále se můžete těšit na stavební a těžební hračky pro děti i dospělé.

Netradičně program zakončí vystoupení Sboru dobrovolných hasičů ze Spytihněvi.

Pro velký úspěch z předešlých ročníků se i letos bude malovat na obličej obrázky inspirované přírodou. Dnem Země bude provádět moderátor Ondřej Carda.

Program startuje ve 13 hodin. Dopravit se můžete motovláčkem, který bude odjíždět z následujících stanovišť:

Napajedla, parkoviště Cemex Sand

Napajedla, Hospodářská škola

Topolná, základní škola

U Hasičské zbrojnice Spytihněv

Vláček bude jezdit kyvadlově. Motovláček bude v průběhu dne i odvážet zpět, předpokládané časy odjezdů jsou naplánovány 16 a 17 hodin a budou hlášeny v průběhu dne moderátorem. Sportovní nadšenci mohou přijet na kole po cyklostezce podél Baťova kanálu nebo přijít pěšky. Trasa bude značena směrovými cedulemi.

Cílem akce Den Země je seznámit návštěvníky s rekultivací těžebních ploch. Ta přispívá k obnovení charakteru původní krajiny. Díky rekultivaci vzniknou v areálu nové břehy, výsadby stromů a keřů, vodní prostory pro rybolov, rekreaci a koupání, klidové ostrovní a poloostrovní plochy k hnízdění ptactva a jiných živočichů. Již nyní však lokalita vytváří podmínky pro rozvoj života živočichů a rostlin.