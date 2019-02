Dětem / O Smolíčkovi / Praha

Veselá pohádka Vlastimila Pešky, na zámé motivy, pro děti předškolního a mladšího školního věku, oficiálně premiérovaná na slavné lodi bratří Formanů v Praze na Vltavě.Písničky na slova autora složil hudební skladatel Richard Mlynář, autorkou mimořádně zdařilé výpravy a loutek je známá výtvarnice Dana Zimová. Učinkují: Kamil Koula, Monika Timková (alternuje Kamila Kauerová), jezinky Nosatinka, Hubatinka a Ušatinka, jelen Zlaté parohy, a samozřejmě Smolíček. Délka představení 60 minut bez přestávky. Vstupné: děti do 2 let bez místa zdarma, děti do 15 let 80 Kč, ostatní 120 Kč.