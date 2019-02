Divadelní představení podle Čapkovy knihy Povídejme si děti. V představení se poznají děti, které se nerady myjí, jsou líné, bojí se zubaře, nechtějí snídat a podobně. Dozvědí se, jak by to s nimi mohlo dopadnout. Autor však nevychovává se vztyčeným ukazovákem, ale s humorem a laskavým pohlazením.Vhodné pro děti od čtyř do osmi let.