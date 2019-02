Dětem / Pohádkové nepohádky Josefa Čapka / Anima Candida / Praha

Představení podle knihy Povídejme si děti. Čapkovo „povídání" je podtrženo řadou vizuálních nápadů realizovaných různými druhy loutek, které jsou vytvořeny v duchu ilustrací J.Čapka. V představení se poznají děti, které se nerady myjí, jsou líné, bojí se zubaře, nechtějí snídat a podobně. Ale dozvědí se také, jak by to s nimi mohlo dopadnout. Autor však nevychovává se vztyčeným ukazovákem, ale s humorem a laskavým pohlazením.

Vhodné pro děti od 4 do 8 let.

Délka: 50 minut.

Hrají: Kateřina a Miroslav Táborský

Dramatizace a režie: Jiří Středa