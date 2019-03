Dům kultury Vizovice zve 3. 4. 2019 v 9 hodin na hudební pořad pro nejmenší. Vstupné na místě 50 Kč.

Pusťte děti s Pavlem Novákem do světa fantazie. Hudební vystoupení pro děti "Zvěřinec" zavede malé kluky a holky do světa zvířat. Děti se aktivně zapojí do zábavného dění a zpívání.