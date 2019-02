Divadelní představení Frankie & Johnny v Otrokovicích

Přijďte na divadelní představení Frankie & Johnny. Koná se 19. června od 19.30 hodin v Lázeňském divadle.

Křehká komedie o lásce, krásný a uvěřitelný příběh o tom, jakou práci dá vzájemné sbližování dvou obyčejných lidí, kterým už život přichystal řadu těžkých životních zkoušek.

Kuchař Johny se po svém návratu z vězení nechá zaměstnat v malé restauraci v New Yorku, kde pracuje i prostořeká číšnice Frankie. Náhodně spolu skončí v posteli, ale zatímco Frankie vše považuje za aférku a těší se zase na svůj obvyklý stereotyp, sledování televize a pojídání zmrzliny, Johny se zamiloval… V první chvíli se zdá, že jejich vztah nemůže fungovat. Ani jeden nejsou už nijak mladí. Ona má za sebou několik nepovedených lásek. On rozpadlé manželství. Po sérii vtipných slovních přestřelek a klasických nedorozumění svitne jakási naděje. Že by ti dva měli ještě šanci...?

Krásný a uvěřitelný příběh o začátku jedné lásky...I když už máte za sebou kousek života a několik zklamání, pořád je naděje!

Hrají: Tereza Kostková a Aleš Háma