Divadlo Ryba ve čtyřech v Luhačovicích

Divadlo Ryba ve čtyřech, sobota 6. října 2018 od 19.30 hodin. Místo konání: Kino Elektra v Luhačovicích. Vstupné: 100,- / 130,- Kč

Divadelní studio Čapek z Uherského Hradiště uvádí tragikomedii se zpěvy o třech majitelkách pivovaru z Braniborska a jejich denním i nočním obětavém sluhovi. Divadelní spolek nastudoval černou komedii ve stylu kočovného divadla v režii Stanislava Nemravy.

U tří neprovdaných sester vlastnících pivovar je už dlouhou řadu let zaměstnán sluha, který celou dobu vykonával nejen mnoho funkcí v domácnosti, ale postupně se stal i jejich milencem. Tyto „služby“ vykonával bez reptání a dobrovolně do okamžiku, kdy zestárlý, unavený a vyčerpaný požaduje na každé z nich to, co mu v intimních chvílích slíbily - totiž, že dostane po jejich smrti určitou částku peněz. Chce peníze již nyní, neboť cítí, že by se jejich smrti dočkat nemusel. Součásti „pouťového" představení je zpívající principálka a pes.