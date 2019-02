Harmonogram na sobotu:

10:00 – 12:00 start do hlavního závodu

11:00 – prezentace o mushingu pro diváky

12:00 – praktické ukázky (vybavení, péče o psy, zapřažení atd.)

cca 12:00 – cca 14:00 – dojezdy do cíle hlavního závodu

13:00 start vloženého závodu pro příchozí (okruh 800m)

Harmonogram na neděli:

9:00 - starty do druhého kola závodu

cca 11:00 - cca 13:00 - dojezdy do cíle hlavního závodu

cca 14:00 - vyhlášení výsledků