Dvacátý ročník tenisového Kmotr Cupu

Kvalitní tenisovou podívanou budou mít možnost vidět příznivci bílého sportu v sobotu v Kroměříži, kde se na sedmi antukových kurtech v areálu domácího klubu Bajda koná 20. ročník Kmotr Cupu ve čtyřhře mužů a čtyřhře žen. Některé zápasy se odehrají také na dvou kurtech u zimního stadionu. Zúčastnit se však můžou pouze neregistrovaní hráči a hráčky, kteří nebyli posledních deset let uvedeni na žebříčku Českého tenisového svazu. Vypsány jsou tři soutěže. Čtyřhra mužů, čtyřhra žen a čtyřhra seniorů nad 60 let. Na Hané se představí 32 mužských párů, 10 párů žen a 6 seniorských deblů nad 60 let.