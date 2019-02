Dýňový víkend v restauraci Schodky v Tlumačově

Víkend ve znamení dýňových delikates se ponese v Restauraci Schodky v Tlumačově. Koná se od pátku 12. října (od 17 hodin) do neděle 14. října 2018 (do vyprodání).

Na jídelníčku bude:

- Krémová dýňová polévka s chilli a smetanou

- Dýňové těstoviny s grilovaným krůtím prsíčkem, listovým špenátem, ořechy, Ricottou a sýrem Gran Moravia

- Konfitovaná vepřová líčka s dýňovým pyré, dýňovou kroketou a pečenou zeleninou

- Dýňový cheesecake se zakysanou smetanou a skořicí

Rezervace je možná na čísle 573 035 008 nebo 739 927 732

Dýňové menu nabízejí od pátku 12. října od 17 hodin. Restaurace je otevřena do 23 hodin, v sobotu od 11 do 23 hodin, v neděli pak od 11 do 21 hodin.