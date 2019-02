Festival IQ Play ve Zlíně

Na této vzdělávací akci budou k vyzkoušení hry a hračky edukativního charakteru, smyslové hračky, Montessori pomůcky, dřevěné hračky, logické hry, stavebnice, senzorické hračky a zvětšeniny her.

Velká část druhého patra zlínského zámku se promění v jednu velkou hernu a bude rozdělená do několika zón podle druhu her. Návštěvníky minulých ročníků překvapí velké množství úplně nových her. Letošní novinkou budou například hlavolamy, nové zvětšeniny deskových her, senzorické hračky, skleněná mozaika a velmi zajímavé stavebnice. "Pro nejmenší děti chystáme speciální hrací zóny u menších stolů nebo na zemi," zvou pořadatelé.

Festival IQ Play se koná od 2. února do 3. března 2019 ve Zlínském zámku, otevřeno je denně od 8 do 17 hodin. O víkendech až od 9 hodin.