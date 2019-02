V pořadí druhý Evropský festival Route 66 se uskuteční ve Zlíně v prostorách 14l15 Baťova institutu. Asociace Route 66 získala svůj název po stejnojmenné americké silnici, která od 20. let spojuje východ se západem USA. V době své největší slávy byla cesta přetížená, stala se nebezpečnou a začala zanikat. Proto členové vyvíjejí aktivitu pro záchranu toho, co zbylo. Festival přátel Route 66 ve Zlíně je spojen s doprovodným programem pro děti, které se mohou projet na dopravním hřišti, s nočním promítáním filmů o Route 66 nebo s výstavou historických automobilů a amerických motorek. Těšit se můžete také na vystoupení anglické skupiny Ten years after i na jedinečnou car show. Vstup je zdarma.