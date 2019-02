Festival stavebnic 2018 ve Zlíně

Dvoudenní festival stavebnic se uskuteční o víkendu od 17. do 18. listopadu ve 14|15 Baťově institutu ve Zlíně. Letos akci čeká opět velký prostor celého přízemního patra budovy. Na místě budou k vidění tradiční i méně obvyklé stavebnice z nejrůznějších materiálů. Návštěvníci si budou stavět se stavebnicemi z plastu, papíru, magnetu, kovu, keramiky, skla, dřeva a dalších zajímavých materiálů.

„Festival se ve Zlíně koná už pošesté a zájem návštěvníku se rok od roku zvyšuje. Stavebnice z nejrůznější materiálu podporují u dětí kreativitu, představivost a jemnou motoriku. Akce je ukázkou přímé podpory technického vzdělávání dětí, která u těch nejmenších začíná právě hrou se stavebnicí. Těší mne, že tato akce nemá v celé republice obdoby. Oblibu si vysvětluji tím, že logické hry a různé hlavolamy budí respekt, zatímco stavebnice osloví opravdu každého," uvedla Věra Stojarová, organizátorka festivalu.

Dřevěné stavebnice domků, chaloupek nebo hradů představí zlínská společnost Walachia, které se na podobných akcích prezentuje jen velmi vzácně. Obvykle svůj sortiment nabízí spíše jen na renomovaných světových hračkářských veletrzích. Novinkovou řadu KOR představí značka GEOMAG. Tradiční švýcarský výrobce magnetických stavebnic přináší nový patentový systém, díky němuž si děti můžou vytvořit své vlastní originální stvoření. Nebudou samozřejmě chybět ani klasické magnetické tyčinky a kuličky, ze kterých je možné skládat geometrické tvary, které podporují představivost, ale i stavby nejrůznějších tvarů a rozměrů.

Letošní novinkou bude speciální stavebnicová herna, ve které budou namixované zajímavé stavebnice a skládačky vzdělávacího charakteru méně známých značek. Zde budou zastoupené například zajímavé stavebnice Toypex nebo Montessori skládačky pro nejmenší děti. Malé děti se mohou těšit na koutek se stavebnicemi na koberci nebo u malých stolečků.

Stavebnice značky MAKURA jsou určeny pro kluky i holky. Jedinečný a originální systém skládání umožňuje stavět stavby všeho druhu. Při hře s touto stavebnicí si dítě přirozeně rozvíjí fantazii, kreativitu a logické myšlení. Vše, co tyto sady stavebnic obsahují, je vyrobeno z kvalitního bukového dřeva a ze zdravotně nezávadných materiálů. Společnost Efko chystá novinku, kartonovou polytechnickou stavebnici a stavebnici Roto.

Velmi oblíbenými u dětí jsou různé logické hry, které na výstavu přiveze jako doprovodný program společnost Mindok. Jedná se o takzvané „smart hry“, které u dětí rozvíjí pozornost, paměť a logické myšlení. Nebudou chybět ani společnosti Albi a Piatnik, které chystají pro návštěvníky řadu novinek.

Další doprovodný program budou tvořit přednášky projektu Brick by Brick, který teprve nedávno ve Zlíně rozjel první kroužky pro děti. Hlavním principem těchto programů je uvádět děti do světa techniky, matematiky, strojírenství a přírodních věd. A to vše s pomocí kostek LEGO®. Protože díky nim si děti rozvíjejí své motorické, matematické, technické a kreativní dovednosti. Speciálně vyškolení lektoři se přitom opírají o metodiku Brick by Brick vyvinutou experty v USA, podle níž je každá hodina přesně krok za krokem vypracována.

Na Festivalu stavebnic se dá většina her zakoupit, navíc s výraznými slevami.

Organizátorem Festivalu stavebnic je Inspirace Zlín, z. s.

Jednotné vstupné: 50,- Kč, rodinné vstupné 150,- Kč Otevírací doba: 9 – 19 hodin

