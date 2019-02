Halloween party 2018 v Bamboo clubu ve Zlíně

Námořnická Unie společně s Velkým Bamboo pořádá Halloween party 2018. Koná se ve středu 31. 10. 2018 od 19 hodin ve zlínském Bamboo clubu (Nad Stráněmi 4512, Zlín).

"Pokud vypadáš jak strašidlo, nemusíš kostým ani vymýšlet, pokud ne obleč si něco hrůzostrašného a doraz na Bamboo, kde se koná již několikátý ročník této velkolepé akce. Navíc o půl noci se s tebou počítá při soutěži ve vytí a kvílení. A mnoho dalšího," lákají pořadatelé.

Jako doprovodný program večera je připravený koncetr skupin SNYDER, ACID ROW a Blues for the Redsun. Jedná se o trojici kapel, co servíruje nekompromisní svébytný mix devadesátkovýho rocku s kapkou noisu.

Vstupné na akci je 50 korun.